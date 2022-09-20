９月17日（土）守山市民

福井ネクサスエレファンツ

０＝０００｜０００｜０

13＝３３０｜２４１｜☓

滋賀GOブラックス

（規定により７回終了）

勝利投手　吉村（11勝６敗）

敗戦投手　松永（４勝７敗１Ｓ）

 

石川ミリオンスターズ

３＝１１０｜００１｜０

１＝１００｜０００｜０

富山GRNサンダーバーズ

勝利投手　石本（３勝６敗）

セーブ　　田中（３勝５敗１Ｓ）

敗戦投手　水野（２勝２敗１Ｓ）

 

９月18日（日）三国

滋賀GOブラックス

８＝０００｜１２３｜０２

３＝０００｜０１０｜０２

石川ミリオンスターズ

（規定により８回終了）

勝利投手　菅原（９勝３敗）

敗戦投手　村上（１勝５敗）

本塁打　（石）宮澤ソロ

　　　　（滋）奥村ソロ、小原２ラン

 

富山GRNサンダーバーズ

０＝０００｜０００｜０００

３＝００１｜０００｜２０☓

福井ネクサスエレファンツ

勝利投手　後藤（６勝３敗）

セーブ　　工藤（１勝１敗５Ｓ）

敗戦投手　入口（１勝２敗）

 

◇前節の結果

９月16日（金）守山市民

福井　５―４　石川

滋賀　９―５　富山