滋賀、石川に快勝で４連勝！２位富山に勝ち点４差 ～日本海オセアンリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年9月20日 滋賀、石川に快勝で４連勝！２位富山に勝ち点４差 ～日本海オセアンリーグ～2022-09-20T16:31:53+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ９月17日（土）守山市民福井ネクサスエレファンツ０＝０００｜０００｜０13＝３３０｜２４１｜☓滋賀GOブラックス（規定により７回終了）勝利投手 吉村（11勝６敗）敗戦投手 松永（４勝７敗１Ｓ） 石川ミリオンスターズ３＝１１０｜００１｜０１＝１００｜０００｜０富山GRNサンダーバーズ勝利投手 石本（３勝６敗）セーブ 田中（３勝５敗１Ｓ）敗戦投手 水野（２勝２敗１Ｓ） ９月18日（日）三国滋賀GOブラックス８＝０００｜１２３｜０２３＝０００｜０１０｜０２石川ミリオンスターズ（規定により８回終了）勝利投手 菅原（９勝３敗）敗戦投手 村上（１勝５敗）本塁打 （石）宮澤ソロ （滋）奥村ソロ、小原２ラン 富山GRNサンダーバーズ０＝０００｜０００｜０００３＝００１｜０００｜２０☓福井ネクサスエレファンツ勝利投手 後藤（６勝３敗）セーブ 工藤（１勝１敗５Ｓ）敗戦投手 入口（１勝２敗） ◇前節の結果９月16日（金）守山市民福井 ５―４ 石川滋賀 ９―５ 富山 オセアンリーグ, 日本海オセアンリーグ, 独立リーグ