◇チャンピオンシップ

９月23日（金）

サンフォ・ラシィナ、３安２打点

（高知１勝　高知市営　723人）

徳島インディゴソックス

１＝０００｜０００｜０１０

５＝０１１｜００２｜０１☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手　平間

敗戦投手　藤原

本塁打　（高）桑原ソロ

　　　　（徳）増田ソロ

 

９月24日（土）

釜谷竜哉、７回２安打10Ｋ零封！

（高知２勝　むつみ　866人）

高知ファイティングドッグス

１＝０００｜１００｜０００

０＝０００｜０００｜０００

徳島インディゴソックス

勝利投手　釜谷

セーブ　　秋田

敗戦投手　白川

 

◇前節（公式戦 後期）の結果

９月20日（火）安芸

高知　６―４　香川

９月21日（水）むつみ

徳島　４―４　愛媛

 

＜後期 最終順位表＞

　　　　　勝　　負　　分　　勝率　　差

1.　徳島　18　　11　　５　　.621　　優勝

2.　愛媛　16　　14　　４　　.533　　2.5

3.　香川　14　　17　　３　　.452　　2.5

4.　高知　13　　18　　３　　.419　　1.0