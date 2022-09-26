高知、徳島下し13年ぶり年間総合Ｖ！ ～四国アイランドリーグplus～ スポーツコミュニケーションズ 2022年9月26日 高知、徳島下し13年ぶり年間総合Ｖ！ ～四国アイランドリーグplus～2022-09-26T22:29:12+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ◇チャンピオンシップ９月23日（金）サンフォ・ラシィナ、３安２打点（高知１勝 高知市営 723人）徳島インディゴソックス１＝０００｜０００｜０１０５＝０１１｜００２｜０１☓高知ファイティングドッグス勝利投手 平間敗戦投手 藤原本塁打 （高）桑原ソロ （徳）増田ソロ ９月24日（土）釜谷竜哉、７回２安打10Ｋ零封！（高知２勝 むつみ 866人）高知ファイティングドッグス１＝０００｜１００｜００００＝０００｜０００｜０００徳島インディゴソックス勝利投手 釜谷セーブ 秋田敗戦投手 白川 ◇前節（公式戦 後期）の結果９月20日（火）安芸高知 ６―４ 香川９月21日（水）むつみ徳島 ４―４ 愛媛 ＜後期 最終順位表＞ 勝 負 分 勝率 差1. 徳島 18 11 ５ .621 優勝2. 愛媛 16 14 ４ .533 2.53. 香川 14 17 ３ .452 2.54. 高知 13 18 ３ .419 1.0 アイランドリーグ, 四国アイランドリーグ, 独立リーグ