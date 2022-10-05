滋賀、富山の猛追を振り切りリーグ初代王者！ ～日本海オセアンリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年10月5日 滋賀、富山の猛追を振り切りリーグ初代王者！ ～日本海オセアンリーグ～2022-10-05T09:27:13+00:00 独立リーグ結果＆ニュース 10月４日（火）彦根石川ミリオンスターズ３＝１００｜００２｜０００７＝０００｜０１３｜１２☓福井ネクサスエレファンツ勝利投手 矢口（３勝）敗戦投手 平田（３勝３敗）本塁打 （福）吉村ソロ、濱２ラン 富山GRNサンダーバーズ５＝０００｜００３｜２０３＝０２０｜０００｜０１滋賀GOブラックス勝利投手 下沢（２勝）セーブ 山川（２勝１敗11Ｓ）敗戦投手 荒川（３勝３敗）本塁打 （滋）甘露寺ソロ 10月２日（日）県営富山福井ネクサスエレファンツ２＝０００｜００１｜０１０３＝１１０｜１００｜００☓富山GRNサンダーバーズ勝利投手 小井手（７勝４敗）セーブ 山川（２勝１敗10Ｓ）敗戦投手 寺内（６勝10敗）本塁打 （富）島村ソロ ◇前節の結果９月27日（火）金沢市民福井 ３―４ 富山石川 ４―６ 滋賀９月29日（木）三国滋賀 ４―７ 富山福井 １―12 石川９月30日（金）彦根富山 ２―６ 福井滋賀 11―４ 石川 ＜最終順位表＞ 勝点 勝 負 分 勝率 優勝 滋賀 68 31 22 6 .585 ２ 富山 68 29 20 10 .592 ３ 福井 62 28 25 6 .528 ４ 石川 38 14 35 10 .285 オセアンリーグ, 日本海オセアンリーグ, 独立リーグ