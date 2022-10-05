10月４日（火）彦根

石川ミリオンスターズ

３＝１００｜００２｜０００

７＝０００｜０１３｜１２☓

福井ネクサスエレファンツ

勝利投手　矢口（３勝）

敗戦投手　平田（３勝３敗）

本塁打　（福）吉村ソロ、濱２ラン

 

富山GRNサンダーバーズ

５＝０００｜００３｜２０

３＝０２０｜０００｜０１

滋賀GOブラックス

勝利投手　下沢（２勝）

セーブ　　山川（２勝１敗11Ｓ）

敗戦投手　荒川（３勝３敗）

本塁打　（滋）甘露寺ソロ

 

10月２日（日）県営富山

福井ネクサスエレファンツ

２＝０００｜００１｜０１０

３＝１１０｜１００｜００☓

富山GRNサンダーバーズ

勝利投手　小井手（７勝４敗）

セーブ　　山川（２勝１敗10Ｓ）

敗戦投手　寺内（６勝10敗）

本塁打　（富）島村ソロ

 

◇前節の結果

９月27日（火）金沢市民

福井　３―４　富山

石川　４―６　滋賀

９月29日（木）三国

滋賀　４―７　富山

福井　１―12　石川

９月30日（金）彦根

富山　２―６　福井

滋賀　11―４　石川

 

＜最終順位表＞

　　　　　　勝点　勝　 負　 分　勝率

 優勝   滋賀　 68　 31　 22　 6　 .585

   ２　 富山　 68　 29　 20　 10   .592

   ３　 福井　 62　 28　 25　 6　 .528

   ４　 石川　 38　 14　 35　 10   .285