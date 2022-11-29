　サッカーカタールＷ杯グループＧの２試合（カメルーン代表対セルビア代表戦、ブラジル代表対スイス代表戦）とグループＨの２試合（韓国代表対ガーナ代表戦、ポルトガル代表対ウルグアイ代表戦）の計４試合が28日（現地時間）に行われた。

 

◆グループＧ

カメルーン代表　３－３　セルビア代表

【得点】

［カ］　ジャンシャルル・カステレット（29分）ヴァンサン・アブバカル（63分）、エリック・シュポモティング（66分）

［セ］　ストラヒニャ・パブロビッチ（45+１分）、セルゲイ・ミリンコビッチサビッチ（45+３分）、アレクサンダル・ミトロビッチ（43分）

 

ブラジル代表　１－０　スイス代表

【得点】

［ブ］　カゼミーロ（78分）

 

　　　　　　　　勝ち点　　　　　　　　得失

１位　ブラジル　　６　　２勝０分０敗　＋３

２位　スイス　　　３　　１勝０分１敗　±０

３位　カメルーン　１　　０勝１分１敗　－１

４位　セルビア　　１　　０勝１分１敗　－２

 

◆グループＨ

韓国代表　２－３　ガーナ代表

【得点】

［ガ］　モハメド・サリス（24分）、モハメド・クドゥス（34分、68分）

［韓］　チョ・ギュソン（58分、61分）

 

ポルトガル代表　２－０　ウルグアイ代表

【得点】

［ポ］　ブルーノ・フェルナンデス（54分、90+３分）

 

　　　　　　　　勝ち点　　　　　　　　得失

１位　ポルトガル　６　　２勝０分０敗　＋３

２位　ガーナ　　　３　　１勝０分１敗　±０

３位　韓国　　　　１　　０勝１分１敗　－１

４位　ウルグアイ　１　　０勝１分１敗　－２