サッカーカタールＷ杯グループＧの２試合（カメルーン代表対セルビア代表戦、ブラジル代表対スイス代表戦）とグループＨの２試合（韓国代表対ガーナ代表戦、ポルトガル代表対ウルグアイ代表戦）の計４試合が28日（現地時間）に行われた。
◆グループＧ
カメルーン代表 ３－３ セルビア代表
【得点】
［カ］ ジャンシャルル・カステレット（29分）ヴァンサン・アブバカル（63分）、エリック・シュポモティング（66分）
［セ］ ストラヒニャ・パブロビッチ（45+１分）、セルゲイ・ミリンコビッチサビッチ（45+３分）、アレクサンダル・ミトロビッチ（43分）
ブラジル代表 １－０ スイス代表
【得点】
［ブ］ カゼミーロ（78分）
勝ち点 得失
１位 ブラジル ６ ２勝０分０敗 ＋３
２位 スイス ３ １勝０分１敗 ±０
３位 カメルーン １ ０勝１分１敗 －１
４位 セルビア １ ０勝１分１敗 －２
◆グループＨ
韓国代表 ２－３ ガーナ代表
【得点】
［ガ］ モハメド・サリス（24分）、モハメド・クドゥス（34分、68分）
［韓］ チョ・ギュソン（58分、61分）
ポルトガル代表 ２－０ ウルグアイ代表
【得点】
［ポ］ ブルーノ・フェルナンデス（54分、90+３分）
勝ち点 得失
１位 ポルトガル ６ ２勝０分０敗 ＋３
２位 ガーナ ３ １勝０分１敗 ±０
３位 韓国 １ ０勝１分１敗 －１
４位 ウルグアイ １ ０勝１分１敗 －２