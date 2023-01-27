27日、第95回記念選抜高等学校野球大会の出場校が発表された。今年は記念大会のため、東北、関東、東海、四国の４地区の出場枠が1枠ずつ増え、例年より４校多い36校が出場。昨年夏の甲子園を制し、夏春連覇を目指す仙台育英（宮城）や、昨年のセンバツ優勝校で、神宮大会優勝の大阪桐蔭（大阪）が順当に選ばれた。
また、関東大会４強で、西武などで活躍した清原和博さんの次男・勝児内野手（１年）擁する慶応も選出。21世紀枠は氷見（富山）、石橋（栃木）、城東（徳島）の3校で、氷見は30年ぶり２回目の出場、石橋と城東は初出場となる。
今年のセンバツは３月18日に阪神甲子園球場で開幕し、14日間に渡って熱戦が繰り広げられる（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日２日含む）。なお、組み合わせ抽選会は３月10日に開かれる。
出場全36校は下記の通り。
◆第95回記念選抜高校野球大会出場校
◎21世紀枠
氷見（富山・30年ぶり２回目）
石橋（栃木・初）
城東（徳島・初）
◎北海道
クラーク記念国際（２年連続２回目）
◎東北
仙台育英（宮城・２年ぶり15回目）
東北（宮城・７年ぶり20回目）
能代松陽（秋田・初）
◎関東
山梨学院（山梨・２年連続６回目）
専大松戸（千葉・２年ぶり２回目）
健大高崎（群馬・２年ぶり６回目）
慶応（神奈川・５年ぶり10回目）
作新学院（栃木・６年ぶり11回目）
◎東京
東海大菅生（２年ぶり５回目）
二松学舎大付（２年連続７回目）
◎東海
東邦（愛知・４年ぶり31回目）
常葉大菊川（静岡・10年ぶり５回目）
大垣日大（岐阜・２年連続５回目）
◎北信越
北陸（福井・34年ぶり２回目）
敦賀気比（福井・３年連続10回目）
◎近畿
大阪桐蔭（大阪・４年連続14回目）
報徳学園（兵庫・６年ぶり22回目）
智弁和歌山（和歌山・３年ぶり15回目）
龍谷大平安（京都・４年ぶり42回目）
履正社（大阪・３年ぶり10回目）
彦根総合（滋賀・初）
社（兵庫・19年ぶり２回目）
◎中国
広陵（広島・２年連続26回目）
光（山口・初）
鳥取城北（２年ぶり４回目）
◎四国
英明（香川・５年ぶり３回目）
高松商（香川・４年ぶり28回目）
高知（高知・２年連続20回目）
◎九州
沖縄尚学（沖縄・９年ぶり７回目）
長崎日大（長崎・２年連続４回目）
海星（長崎・７年ぶり６回目）
大分商（大分・３年ぶり７回目）