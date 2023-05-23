22日、「第一生命 D.LEAGUE AWARD SHOW 2022-23」がビルボードライブ東京で行われた。最優秀選手賞にあたる「MVD OF THE YEAR」（MVD）はCyberAgent Legit（サイバーエージェントレジット）のリーダーTAKUMIが初受賞。最優秀ディレクターを決める「MOST CREATIVE DIRECTOR」（MCD）にはLegitのFISHBOYが選ばれた。今回はMVD、MCDなど従来の５つの賞に加え、９つの賞が新設され、14部門で表彰された。

主な受賞者・チームはこちら

【MVD】

TAKUMI（CyberAgent Legit）

【MCD】

FISHBOY（CyberAgent Legit）

【NICE CHARACTER】

MAKO（Valuence INFINITIES）

【新人賞】

SEIYA（Valuence INFINITIES）

【BEST SKILL】

KENSEI（dip BATTLES）

【3D BATTLE CHAMPION】

SEGA SAMMY LUX

【MOST NFT DANCER】

TAKI（SEGA SAMMY LUX）

【BEST AWARDDRESSER】

MiYU（SEPTENI RAPTURES）

【BEST BOUT】

avex ROYALBRATS vs. SEGA SAMMY LUX

【BEST SEASON COSTUME】

SEGA SAMMY LUX

【BEST PERFORMANCE】

KADOKAWA DREAMS