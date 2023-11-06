４日と５日、講道館杯全日本柔道体重別選手権大会が行われた。男女14階級中11人が初優勝。また７人が大学生だった。この大会は2023年度後期の全日本強化選手、グランドスラム東京2023（12月２、３日＠東京体育館）をはじめとする国際大会の日本代表選考を兼ねている。
各階級の優勝者は以下の通り。
・男子60kg級 樋口裕大（大阪府警）
・男子66kg級 武岡毅（パーク24）
・男子73kg級 石原樹（日本体育大学）
・男子81kg級 天野開斗（東海大学）
・男子90kg級 森健心（明治大学）
・男子100kg級 植岡虎太郎（日本製鉄）
・男子100kg超級 中野寛太（ 旭化成）
・女子48kg級 近藤美月（東海大学）
・女子52kg級 白石響（環太平洋大学）
・女子57kg級 古賀ひより（パーク24）
・女子63kg級 山口葵良梨（国士舘大学）
・女子70kg級 寺田宇多菜（JR東日本）
・女子78kg級 杉村美寿希（東海大学）
・女子78kg超級 髙橋瑠璃（SBC湘南美容クリニック）
■今大会優勝者の過去掲載記事 アナザーアングル
女子52kg級・白石響選手 2021年12月28日掲載
女子57kg級・古賀ひより選手 2022年８月１日掲載
女子63kg級・山口葵良梨選手 2023年６月23日掲載／10月６日掲載