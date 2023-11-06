　４日と５日、講道館杯全日本柔道体重別選手権大会が行われた。男女14階級中11人が初優勝。また７人が大学生だった。この大会は2023年度後期の全日本強化選手、グランドスラム東京2023（12月２、３日＠東京体育館）をはじめとする国際大会の日本代表選考を兼ねている。

 

　各階級の優勝者は以下の通り。
・男子60kg級　樋口裕大（大阪府警）

・男子66kg級　武岡毅（パーク24）

・男子73kg級　石原樹（日本体育大学）

・男子81kg級　天野開斗（東海大学）

・男子90kg級　森健心（明治大学）

・男子100kg級　植岡虎太郎（日本製鉄）

・男子100kg超級　中野寛太（ 旭化成）

 

・女子48kg級　近藤美月（東海大学）

・女子52kg級　白石響（環太平洋大学）

・女子57kg級　古賀ひより（パーク24）

・女子63kg級　山口葵良梨（国士舘大学）

・女子70kg級　寺田宇多菜（JR東日本）

・女子78kg級　杉村美寿希（東海大学）

・女子78kg超級　髙橋瑠璃（SBC湘南美容クリニック）

 

■今大会優勝者の過去掲載記事　アナザーアングル

女子52kg級・白石響選手　2021年12月28日掲載

女子57kg級・古賀ひより選手　2022年８月１日掲載

女子63kg級・山口葵良梨選手　2023年６月23日掲載10月６日掲載