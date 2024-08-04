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日本、フルーレ種目初のメダル獲得！　〜パリ五輪・フェンシング女子サーブル団体〜

2024.08.04
スポーツコミュニケーションズ
パリの熱闘
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　パリ五輪大会11日目、フェンシング女子サーブル団体が日本時間４日に行われ、日本代表が銅メダルを獲得した。日本勢の同種目初のメダル獲得。金メダルには韓国代表を破ったウクライナ代表が輝いた。

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