春連覇を目指す健大高崎がセンバツ切符 ～第97回選抜高校野球大会～
24日、第97回選抜高等学校野球大会の出場校を決める選考委員会が毎日新聞大阪本社で開かれた。史上４校目の大会連覇を目指す健大高崎（群馬）、昨秋の関東大会と明治神宮大会を制した横浜（神奈川）など32校が選ばれた。21世紀枠は壱岐（長崎）、横浜清陵（神奈川）の２校で、ともに春夏通じて初出場。優勝12度の大阪勢は1927年の第４回大会以来、98年ぶりに選出がなかった。
今年のセンバツは３月18日に阪神甲子園球場で開幕し、13日間に渡って熱戦が繰り広げられる（準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日２日含む）。なお、組み合わせ抽選会は３月７日に開かれる。
◆第97回選抜高校野球大会出場校
◎21世紀枠
横浜清陵（神奈川・初）
壱岐（長崎・初）
◎北海道
東海大札幌（10年ぶり７回目）
◎東北
聖光学院（福島・３年ぶり７回目）
青森山田（青森・２年連続４回目）
花巻東（岩手・３年ぶ５回目）
◎関東
横浜（神奈川・６年ぶり17回目）
健大高崎（群馬・３年連続８回目）
浦和実（埼玉・初）
千葉黎明（千葉・初）
山梨学院（山梨・４年連続８回目）
二松学舎大付（東京・２年ぶり８回目）
早実（東京・８年ぶり22度目）
◎東海
大垣日大（岐阜・2年ぶり6回目）
常葉大菊川（静岡・２年ぶり６回目）
至学館（愛知・８年ぶり２回目）
◎北信越
北陸（福井・34年ぶり２回目）
日本航空石川（石川・２年連続４回目）
◎近畿
東洋大姫路（兵庫・３年ぶり９回目）
智弁和歌山（和歌山・２年ぶり16回目）
天理（奈良・３年ぶり27回目）
市和歌山（和歌山・３年ぶり９回目）
滋賀学園（滋賀・８年ぶり３度目）
滋賀短大付（滋賀・初）
◎中国
広島商（広島・３年ぶり23度目）
米子松蔭（鳥取・33年ぶり２回目）
◎四国
明徳義塾（高知・４年ぶり21回目）
高松商（香川・２年ぶり29回目）
◎九州
沖縄尚学（沖縄・２年ぶり８回目）
エナジックスポーツ（沖縄・初）
西日本短大付（福岡・38年ぶり２回目）
柳ケ浦（大分・20年ぶり２回目）