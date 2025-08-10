釜本邦茂さん逝去 不世出のストライカーの矜持　～二宮清純特別寄稿～

不世出のストライカーでありながら、釜本邦茂さんは「天才」と呼 ばれることを誰よりも嫌った。「確かに親からもらったものが優れ ていたかもしれない。しかし僕が人の見ていないところで、どれだ け努力していたかを知っている人は少ないでしょう」。サッカー教 室では、少年たちを前にこう言った。「家に帰ってシャワーを浴び る前の10分間でいい。腹筋、腕立て、スクワット。 何でもいいから、他の人が遊んでいるときにやりなさい」

釜本さんのサッカー観は単純明快だった。「点を取るべき人が取れ ば勝てる。取るべき人が取らないと負ける」。ある代表戦で「 点を取るべき人」が、ゴール前でシュートをふかし、それが敗因と してクローズアップされた。日本代表の決定力不足が指摘されてい た頃だ。試合後、釜本さんに水を向けると、一言で切って捨てた。 「腹筋の鍛え方が足りんのよ」

キャリアのハイライトは日本を銅メダルに導いた68年メキシコ五 輪。７得点で大会得点王に輝いた。師であるデットマール・クラ マーから、こう叩き込まれた。「ストライカーはハンターだ。狙っ た獲物は一発で仕留めろ！」。手本にしたのは“黒豹“と呼ばれた ポルトガルのエウゼビオ。「あれはドイツにサッカー留学した時か な。図書館で66年イングランドＷ杯で得点になった彼のフィルム を見て、徹底的にプレースタイルを研究した。やっていることは非 常にシンプル。ボールを受け、ディフェンスをかわしシュート。 ただ、それだけ。余計なことはやらない。これだ、と思ったね」