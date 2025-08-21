日大三＆沖縄尚学、ともに接戦を制し決勝へ　～第107回全国高校野球選手権大会第14日～

21日、第107回全国高校野球選手権大会第14日が兵庫・阪神甲子園球場で行われた。準決勝第1試合は、日大三（東京）が県岐阜商（岐阜）を延長10回タイブレークの末、４－２で勝利。第２試合は、沖縄尚学（沖縄）が山梨学院（山梨）を５－４で破った。決勝は23日10時開始。

◇準決勝

エース近藤、好リリーフ＆２打点の活躍

日大三（西東京）

４＝１００｜０００｜０１０｜２

２＝０１０｜００１｜０００｜０（延長10回タイブレーク）

県岐阜商（岐阜）

東京勢は岐阜県勢に甲子園で春夏６連敗中だったがついに初勝利。日大三が優勝した2011年以来14年ぶりの決勝進出を決めた。４回途中から登板した近藤優樹（３年）が、６回２/３イニングを１失点。打席では8回に同点打、延長10回には勝ち越し打を放ち、投打で活躍を見せた。一方、公立高校で唯一４強入りした県岐阜商だが、69年ぶりの決勝進出はならなかった。

比嘉、6回に同点呼ぶ安打＆７回に決勝打

山梨学院（山梨）

４＝１００｜０２１｜０００

５＝１００｜００３｜１０Ｘ

沖縄尚学（沖縄）

沖縄尚学は初回、山梨学院・横山悠（３年）の大会タイの８打数連続安打となるタイムリーで先制を許すも、その裏に追い付いた。４－４の７回裏、沖縄尚学は比嘉大登（３年）のタイムリーで勝ち越した。守っては6回２死から登板した新垣有絃（２年）が３回１/３イニングを無失点の好リリーフで逃げ切り、初の決勝進出を果たした。