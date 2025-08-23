search
沖縄尚学が日大三を破り、夏の甲子園初Ｖ！

沖縄尚学が日大三を破り、夏の甲子園初Ｖ！

2025.08.23
スポーツコミュニケーションズ
野球
　第107回全国高等学校野球選手権大会第15日目の決勝戦となる沖縄尚学（沖縄）対日大三（西東京）の一戦が23日、甲子園球場（兵庫県西宮市）で行なわれ、３対１で沖縄尚学が勝利した。沖縄県勢では2010年の興南に次ぎ15年ぶり２度目の全国制覇となった。

 

◇決勝

 

　両校、バントを絡め“渋い攻め”見せる

沖縄尚学（沖縄）

３＝０１０｜０１０｜０１０

１＝１００｜０００｜０００

日大三（西東京）

 

　試合は１回に動いた。裏の日大三の攻撃、送りバントに成功した一死二塁、３番・本間律輝がライトへのタイムリーツーベースを放ち、日大三が先制した。

 

　しかし、沖縄尚学は流れを相手に渡さなかった。２回表、二死二塁の好機だった。７番の阿波根裕がレフトへタイムリーツーベースを放って、沖縄尚学がすぐさま同点に追いついた。

 

　沖縄尚学は足を絡めた攻撃で勢いを増した。１番・宮城泰成がライト前にヒットを打ち、出塁。２番、３番打者はアウトに終わった。二死で迎えた４番の宜野座恵夢の打席、ファーストランナーの宮城が二盗に成功した。得点圏にランナーを進めると、宜野座がレフトに運び、沖縄尚学が勝ち越しに成功した。

 

　沖縄尚学が勝利を手繰り寄せたのは８回表だった。送りバントを絡めて二死二塁の好機。ここで４番の宜野座が期待に応える。カウント０－２だった。日大三の外野陣は前進守備を敷いていた。沖縄尚学の４番・宜野座の一振りは左中間を破るタイムリーツーベースとなった。

 

　日大三は９回裏に四球とエラーで一死三塁のチャンスを迎えるものの、６－４－３のダブルプレー。２年ぶり11回目の出場となった沖縄尚学の初優勝で、2025年の夏の甲子園は幕を閉じた。

 

（文／大木雄貴）

