創意工夫の独立リーグ出身・石井大智の活躍

８月５日から23日にかけて行われた全国高校野球選手権大会は、沖縄尚学が春合わせて３度目、夏としては初の甲子園制覇を果たしました。勝因はいいピッチャーを２枚揃えていたこと。今大会は３回戦以降に休養日が入るなど、連戦が少ない大会となりました。沖縄尚学をはじめ投手力が高いチームが勝ち上がっていった印象があります。

大会中、大きな話題を呼んだのが県岐阜商の横山温大選手でした。生まれつき左手指がないというハンディキャップをものともせず、外野手のレギュラーとして攻守に活躍。県岐阜商の16年ぶりのベスト４進出に貢献しました。家族をはじめ周囲のサポートはあったと思いますが、こうやって結果を出せたのは彼の努力の積み重ねがあったからでしょう。進学希望との報道が出ていましたが、彼の今後にも注目したいと思います。

プロ野球に目を移すと、阪神の石井大智投手がNPBの連続試合無失点記録を塗り替えました。17日の巨人戦で記録を更新して以降、８月31日現在、記録を44試合に伸ばしています。四国アイランドリーグPlusの高知ファイティングドッグス出身の彼とは私が香川オリーブガイナーズの監督を務めた時に対戦したことがあります。当時から球が速かったけど、まだ精度は不十分で粗削りでした。

セガサミー野球部OBで、東京ヤクルトのルーキー荘司宏太にも共通していることですが、リリーフピッチャーはゼロで抑えることが重要です。極端な話、ランナーを塁に出したとしても得点されなければいい。空振りの取れる落ちる球を持ち、奪三振率が高いこともリリーフピッチャーに必要な資質を備えていると言っていいでしょう。バックを守る野手とも、彼が投げたら“抑えてくれる”という信頼関係を築けているのではないでしょうか。

現在阪神監督の藤川球児さんは、アイランドリーグの高知で４カ月プレーしていました。時期は被っていないものの、入団時には目標とする選手として藤川監督の名を挙げていました。監督と選手となった現在はアドバイスなどをもらっているようです。彼にとって監督が精神的支柱になっているんでしょうね。

石井投手には心身ともにタフさを感じます。6月６日のオリックス戦に打球が頭部に直撃するアクシデントがありましたが、１軍復帰後、連続無失点を継続している。プロ入りを諦めず独立リーグで踏ん張ってきたハングリーさが、プロの世界でも生きているのかもしれません。加えて、コンディションづくりとかも彼なりいろいろ考えてやっているようです。独立リーグは創意工夫のリーグ。彼の活躍を高知、アイランドリーグの関係者は非常に喜んでいると思います。

昭和のスパルタ指導者

10日にはジンちゃんこと、私もお世話になった水谷実雄さんが亡くなりました。私が入団した年に加藤英司さんとのトレードで入れ替わりになってしまったので一緒にプレーはしていませんが、７年目（89年）の時に１軍打撃コーチとしてカープに戻ってきました。監督は山本浩二さん。水谷さんは厳しさの中に深い情のある方でした。

水谷さんにはよく「トラ、打ちゃあええんだ」と発破をかけられました。89、90、91年と私もよく鍛えられました。「抜くな」とも。スイング練習をサボるな、と。競った水谷さんにはバッティングにおける下半身の使い方を教わり、レギュラークラスでも妥協しない厳しい指導を受けました。昭和の時代のコーチ。前田智徳、江藤智らを育てた名伯楽でした。91年のカープ優勝の大功労者と言っていいでしょう。

阪神を戦力外となった桜井広大が私が監督をしていたアイランドリーグの香川加わった時には水谷さんから連絡が入りました。「トラ、頼んどくで」と。久々の連絡でしたが、私もうれしかった。桜井は香川で２シーズンプレーしましたが、独立リーグの選手たちにいい手本となってくれたし、リーグ優勝にも貢献してくれました。親しみを込めて、あえてジンちゃんと呼ばせていただきますが、ご冥福をお祈りいたします。

私事ですが、８月上旬には親父が亡くなりました。少年野球の指導を50年。89歳で天に旅立ちました。私が小学生時代に所属した少年野球チームの監督でした。厳しい人でしたが、チームを市の大会で優勝するまでに導いた。私が小学校を卒業した後も監督を続け、地域に貢献しました。自分が大人になり、指導者になってみて偉大さを気付かれます。水谷さん同様、昭和らしいスパルタ型の指導者でしたが、今はとても感謝しています。

それでは、今月はこのへんで。

