女子52kg級・落合倖、大会２連覇で全国大会へ弾み　～東京学生柔道体重別選手権大会～

８月31日、2025年度東京学生柔道体重別選手権大会が東京・日本武道館で行われた。男女14種目が行われ、計144人が全日本学生柔道体重別選手権大会（９月27、28日＠日本武道館）への出場切符を手にした。女子52kg級は落合倖（東京学芸大学３年）が連覇を達成。３年連続出場を決めると共に、各種目上位２人までに与えられる講道館杯全日本柔道体重別選手権大会（11月１、２日@千葉ポートアリーナ）の出場権を得た。

落合は自らの武器である巴投げと寝技を軸に勝ち上がった。「今までやってきたことをどれだけ出せるか、力試しの大会」。決勝は東海大学３年の横田ひかり相手に積極的に巴投げを仕掛けた。

「手足が長い選手だったので、待ってしまうのは良くないと思い、前に出ようと思い試合をしました」

試合時間４分では決着がつかず、ゴールデンスコアによる延長戦に突入した後も攻め続けた。１分10秒、巴投げで有効を奪い、勝負あり。大会２連覇を達成した。久保田浩史監督は「いいコンディションで臨めたので実力を出せたと思います。常にこういうコンディションをつくれたらいい」と評価した。

巴投げと寝技の組み合わせと言えば、同じ東京学芸大出身でパリオリンピック女子48kg級金メダリストの角田夏実を連想する人も多いだろう。

「今は全然、夏実さんには及びません。練習に来ていただいた時には質問したら何でも答えてくれます。全く同じ巴投げはできませんが、自分に合うところは採り入れています。夏実さんみたいに勝ち上がれる選手になりたいです」

落合が「自分の柔道の軸」と位置付ける巴投げ。当然、相手も警戒してくる。

「（相手に）巴（投げ）が読まれている中で投げ切るために、足の位置や持つ手を替えたり、バリエーションを増やせればいいと思っています」

そこは角田も通ってきた道。今後も先輩同様に“伝家の宝刀”を磨いてく必要があるだろう。

全日本学生体重別出場は３度目だ。１年時は「ケガがあってピークを持ってこれなかった」こともあり、初戦敗退。２年時は今回同様、東京学生体重別を優勝して臨んだ。「調子は良かったんですが、ここぞというところで受けきれず負けてしまった」と、ベスト８という結果に本人は満足していない。「自分がやってきたことをどれだけ試し、通用するかが分かる大会」と落合。“３度目の正直”で全国制覇なるか。

（文・写真／杉浦泰介）

※BS11では2025年度全日本学生柔道体重別選手権大会の模様を10月５日（日）19時～放送予定です。