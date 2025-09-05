search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 女子52kg級・落合倖、大会２連覇で全国大会へ弾み　～東京学生柔道体重別選手権大会～

女子52kg級・落合倖、大会２連覇で全国大会へ弾み　～東京学生柔道体重別選手権大会～

2025.09.05
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

　８月31日、2025年度東京学生柔道体重別選手権大会が東京・日本武道館で行われた。男女14種目が行われ、計144人が全日本学生柔道体重別選手権大会（９月27、28日＠日本武道館）への出場切符を手にした。女子52kg級は落合倖（東京学芸大学３年）が連覇を達成。３年連続出場を決めると共に、各種目上位２人までに与えられる講道館杯全日本柔道体重別選手権大会（11月１、２日@千葉ポートアリーナ）の出場権を得た。

 

　落合は自らの武器である巴投げと寝技を軸に勝ち上がった。「今までやってきたことをどれだけ出せるか、力試しの大会」。決勝は東海大学３年の横田ひかり相手に積極的に巴投げを仕掛けた。
「手足が長い選手だったので、待ってしまうのは良くないと思い、前に出ようと思い試合をしました」
　試合時間４分では決着がつかず、ゴールデンスコアによる延長戦に突入した後も攻め続けた。１分10秒、巴投げで有効を奪い、勝負あり。大会２連覇を達成した。久保田浩史監督は「いいコンディションで臨めたので実力を出せたと思います。常にこういうコンディションをつくれたらいい」と評価した。

 

　巴投げと寝技の組み合わせと言えば、同じ東京学芸大出身でパリオリンピック女子48kg級金メダリストの角田夏実を連想する人も多いだろう。
「今は全然、夏実さんには及びません。練習に来ていただいた時には質問したら何でも答えてくれます。全く同じ巴投げはできませんが、自分に合うところは採り入れています。夏実さんみたいに勝ち上がれる選手になりたいです」

 

　落合が「自分の柔道の軸」と位置付ける巴投げ。当然、相手も警戒してくる。
「（相手に）巴（投げ）が読まれている中で投げ切るために、足の位置や持つ手を替えたり、バリエーションを増やせればいいと思っています」

　そこは角田も通ってきた道。今後も先輩同様に“伝家の宝刀”を磨いてく必要があるだろう。

 

　全日本学生体重別出場は３度目だ。１年時は「ケガがあってピークを持ってこれなかった」こともあり、初戦敗退。２年時は今回同様、東京学生体重別を優勝して臨んだ。「調子は良かったんですが、ここぞというところで受けきれず負けてしまった」と、ベスト８という結果に本人は満足していない。「自分がやってきたことをどれだけ試し、通用するかが分かる大会」と落合。“３度目の正直”で全国制覇なるか。

 

（文・写真／杉浦泰介）

 

BS11では2025年度全日本学生柔道体重別選手権大会の模様を10月５日（日）19時～放送予定です。

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP