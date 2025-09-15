愛媛銀行とのパートナー契約について

このたび弊社（代表取締役 二宮清純）は、愛媛銀行（頭取 西川義教）とパートナー契約を結び、愛媛のスポーツ、愛媛にゆかりのあるアスリートの情報発信、応援活動に乗り出すことになりました。

愛媛銀行にサポートいただく「FORZA EHIME」は、二宮が1999年に日本初のスポーツ専門ウェブメディア「SPORTS COMMUNICATIONS」を立ち上げた際、故郷にゆかりのあるアスリートに光を当てるために設けたコーナーです。

過去に紹介したアスリートとしては、蝶野正洋さん（プロレス）、長友佑都さん、福田健二さん（サッカー）、中矢力さん、浅見八瑠奈さん（柔道）、岩村明憲さん、塩見貴洋さん（野球）、宮崎早織さん（バスケットボール）、玉春日さん（現片男波親方・大相撲）、青野令さん（スノーボード）、宇佐美和彦さん（ラグビー）、鈴木健吾さん（陸上）らがいます。彼らが国内はもとより、広く国外でも活躍したことは周知の通りです。



愛媛に元気と勇気を与える企画に、どうぞご注目下さい。

