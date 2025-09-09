９・20は「橙の祭典」 愛媛FC、浮上のきっかけにできるか

サッカーＪリーグ・J2の愛媛FCは、９月20日19時キックオフのリーグ戦第30節ジェフユナイテッド千葉戦を「橙の祭典」と銘打ち、必勝を誓っている。試合会場は本拠地ニンジニアスタジアム。試合当日はマッチスポンサーとして今年９月16日に創業110周年を迎える愛媛銀行の協賛の下、スペシャルな企画が目白押しとなっている。

愛媛銀行プレゼンツのスタジアムイベントでは、特別な瞬間をピッチレベルで味わうことができる。ひとつ目の「ウォーミングアップ見学＆選手ハイタッチ」は、選手のウォーミングアップを間近で見学し、試合開始直前の選手入場の際にはハイタッチすることも可能。もうひとつが、チームフラッグを持ち選手たちと一緒に入場する「フラッグベアラー」だ。いずれも９月16日まで募集している。

そのほかにも、愛媛銀行などが共同で設立した地域商社「フレンドシップえひめ」による22_Ehimeのカタログギフトが11名様に当たる抽選会をハーフタイム中に実施する。Jリーグ観戦を楽しんだ後、魅力的な愛媛県産品を手に入れられるチャンスだ。

また当日は、愛媛FCの特別企画として、来場者先着5000名にジョガボーラ製の高品質な限定ユニフォームが配布される。今シーズンは愛媛FCのＪ昇格20年目。この節目を記念し、限定ユニフォームは20色のオレンジを紡ぐようにデザインされている。

ここまでJ2リーグ最下位と苦しむ愛媛FC。第20節のレノファ山口戦以降、勝ち星から遠ざかっている。この苦境を「橙の後押し」で抜け出し、浮上のきっかけとしたい。

（文／杉浦泰介）