重松星誉（東京ヴェルディフットサルチーム／四国中央市出身）第３回「文武両道」の中高生時代

東京ヴェルディフットサルチーム（東京都フットサルリーグ２部）でプレーする重松星誉（としたか）は、地元の土居町立土居中学校(現・四国中央市立土居中学校)に進学した。

中学では、サッカー部に入部した。サッカー漬けの日々かと思いきや、そうではなかった。

「土居町が田舎なので、サッカー以外の遊びといえば、川とか山とかに行ったり、木登りしたりしていた」というわんぱく少年は、中学１年生の頃から勉強にも力を入れ始めた。

「中学時代は週に３回、塾に通いました。塾のある日のスケジュールは、放課後の16時～18時までがサッカー部の練習。１度帰宅して、19時もしくは20時くらいに塾に行きました。帰宅して、お風呂に入って就寝です。そして、土日はサッカーの練習か試合がありました。サッカーと、塾通い以外の思い出はありません」

そして、続けた。

「だから自分でも、文武両道だったと思います」

サッカーはともかく、なぜ勉強に力を入れたのか。

「実家が動物病院を経営していたので、私も獣医になりたかった。そのためには、勉強もやっておかないといけない。だから、中学に入学してすぐに塾通いを始めたんです。親は“無理して獣医に目指さなくてもいいんだよ”と言ってくれました。自分で“将来のために、塾通いは必要”と思ったから、部活と勉強の両立を最後までやり抜けました」

セービングが評価され正GKに

では、サッカーの方はどうだったのか。

「１年生の最初の頃は、練習やゲームに参加させてもらえなかったんです。古い時代の話ですよね。練習に加われるようになると、セービングを評価していただき、１年の半ばくらいの時期に、レギュラーに定着しました」

サッカーの世界では中学校からボール、ゴール、ピッチの大きさがプロと同等のサイズになる。すなわち、国際基準だ。ゴールキックの飛距離が出ないことに最初は焦りを感じた。だが、「セービングに関しては、特に問題はありませんでした」という。

中学卒業後は、県東部の進学校の三島高校へ。フェンシング部と書道部が全国的に知られている。

重松は中学同様、高校でもサッカーと塾通いの日々だった。

「高校時代は19時くらいまで部活。20時か21時から塾で２時間くらい授業を受けました。そこから電車で帰って、家に着くのは23時でした」

２年の春から正GKの座についた。監督は熱心な指導者で「当時にしては、戦術的なことも教えてくれたので、高校で深くサッカーを知ることができた」という。

その甲斐もあり、重松は愛媛県選抜に選ばれるほどに成長した。「選抜に入れたのは嬉しかった。でも、選抜チームとしての活動は２回くらい。だから、あまり実感はない」と照れ笑いを浮かべた。

大学は獣医学部１本に絞った。

「今は今治に獣医学部のある大学ができましたが、私が受験生だった頃は地元になかった。当時、獣医系の学部は全国の国公立と私立を合わせて12校しかなかったんです。その中で４校、受験しました。その結果、合格したのが麻布大学でした」

入学した麻布大学で、重松はフットサルと出会った。

（最終回につづく）

＜重松星誉（しげまつ・としたか）プロフィール＞

1982年６月26日、愛媛県四国中央市生まれ。小学校１年生でサッカーを始めた。大学１年時、「助っ人で加わったことがきっかけ」となりフットサル活動をスタートさせた。東京都のフットサルチーム（小金井ジュールー情熱ロンリネスーバンフ東京）を中心に渡り歩き、2022年から東京ヴェルディクラブ・フットサルチームでプレーしている。身長172センチ、体重72キロ。ポジションはゴレイロ。スポーツアパレルブランド「one8ty」契約選手。

（文・写真／大木雄貴、写真提供／TOKYO VERDY CLUB）

