節目の10季目の開幕迫る 富永啓生、3P成功率驚異の「50％」へ　～B.LEAGUE～

節目の10季目の開幕迫る 富永啓生、3P成功率驚異の「50％」へ　～B.LEAGUE～

2025.09.24
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
　男子プロバスケットボール「B.LEAGUE」2025-26シーズンのティップオフカンファレンスが22日、都内で開催された。島田慎二チェアマンのほか、B1リーグに所属する全24チーム中23チームの選手代表者（宇都宮ブレックスは国際大会に出場のため欠席）が出席。今季からB.LEAGUEに参戦する富永啓生（レバンガ北海道）、２季目となる渡邉雄太（千葉ジェットふなばし）らが抱負を語った。

 

　10季目を迎えるB.LEAGUE。レギュラーシーズンは東西２地区で行われ、8クラブが来年５月からのチャンピオンシップで覇を競う。今季の注目選手に挙げられるのが、日本屈指のシューター富永だ。NBA入りを目指し、アメリカの大学卒業後もNBA下部のＧリーグで１シーズンプレーした。初のB.LEAGUE参戦となる。富永は今季の目標として「スリーポイントシュート成功率50％達成」を掲げる。昨季のB1でベスト3PT成功率賞を受賞した比江島慎（宇都宮ブレックス）は44.3％。歴代最多は 19-20シーズンの松井啓十郎（当時・京都ハンナリーズ）の47.2％。これだけでも５割がどれほど難しい数字かはわかる。それでも富永本人は「自信はあります。50％決め続けることで、オフェンスでチームに勢いを与えることができるので頑張っていきたい」と言い切る。それはシューターとしての矜持と言っていいかもしれない。

 

　富永のB.LEAGUEデビューは順調にいけば開幕節（10月４、５日）の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦だ。敵地IGアリーナでの開幕戦になるが、愛知県名古屋市出身の富永にとっては「たくさんの方が観に来てくれると思いますし、自分としても地元で開幕戦を迎えることができ、すごくワクワクしています」と言う。対戦相手の名古屋Ｄの主将・今村佳太は「富永君のホームコートにならないように、自分たちのホームコートとしてしっかり戦えるようにしたい」とコメント。富永に対しては「フィニッシュがうまい。得点を取るバリエーションがすごく多彩な選手」と警戒し、「彼が気持ちよくプレーさせないことが大事。ステップバックスリーを消したい」と対策を語った。

 

（文・写真／杉浦泰介）

