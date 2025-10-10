search
TOP> 記事一覧> 日本、パラグアイに土壇場で追いつく　～キリンチャレンジカップ2025～

日本、パラグアイに土壇場で追いつく　～キリンチャレンジカップ2025～

2025.10.10
スポーツコミュニケーションズ
サッカー日本代表ニュース
　サッカー日本代表（FIFAランキング19位）対パラグアイ代表（同37位）の一戦が10日、パナソニックスタジアム吹田で行なわれ、２対２で引き分けた。前半21分、ＭＦミゲル・アルミロンに先制点を奪われたものの日本は26分、FW小川航基（NEC）の右足ミドルで追いついた。しかし後半19分、MFディエゴ・ゴメスのヘディング弾で一時勝ち越されたが、アディショナルタイムにFW上田綺世（フェイエノールト）が頭で押し込んだ。

 

　上田、希望した18番背負い結果出す（吹田）

日本代表　２－２パラグアイ代表

【得点】

［日］　小川航基（26分）、上田綺世（90＋４分）

［パ］　ミゲル・アルミロン（21分）、ディエゴ・ゴメス（64分）

 

　８カ月後に迎える2026年北中米ワールドカップ。出場を決めている国同士の対戦となった。

 

　先制したのはパラグアイだった。前半21分、DFグスタボ・ゴメスがセンターサークル付近からロングボールを日本ゴール前に供給。左サイドからゴール前に走り込んだMFアルミロンが反応。ピタリと左足でボールを止めると、ペナルティーエリア内右サイドから左足ボレーでゴールネットを揺らした。日本は、センターサークル付近からフリーでロングボールを蹴らせてしまったことが痛かった。

 

　日本はすぐさま追いついた。26分、MF佐野海舟（マインツ）が相手のパスをカット。ダイレクトで縦パスを小川に入れた。ワントラップで振りむいた小川は、強烈な右足ミドルを放った。無回転のシュートは相手GKが左手に当てたものの、力なくポトリとゴールラインの向こう側に落ちた。佐野がミスを恐れずダイレクトで縦パスを狙ったプレーが、この得点の肝だった。

 

　後半19分、DFフアンカセレスが右サイドの高い位置でボールを持つ。対峙するMF中村敬斗（ランス）は、スタミナが切れて寄せきれなかった。カセレスが悠々とクロスを上げると、ペナルティーエリア内ニアサイドに走り込んだMFディエゴ・ゴメスがヘッドで合わせ、パラグアイが勝ち越した。

 

　森保一監督は21分、パリ五輪で10番を背負ったMF斉藤光毅（QPR）をＡ代表デビューさせ、44分にはオランダリーグで８戦８ゴールと好調の上田を投入した。

 

　アディショナルタイム、上田が結果を残した。MF伊東純也（ヘンク）が右サイドから鋭いクロスをゴール前に供給。ニアサイドでDF瀬古歩夢（ル・アーヴル）が潰れ役となり、ファーにボールがこぼれた。これを上田が頭で押し込み、敗戦寸前の日本を救った。

 

　日本は黒星こそ逃れたものの、W杯優勝という目標を考慮すれば手痛い引き分けとなった。

 

（文／大木雄貴）

