トヨタ、西地区５連覇！ 東地区・ビック＆ホンダがPS進出決定 ～JD.LEAGUE～
「ニトリJD.LEAGUE 2025」第12節が11日から14日かけて各地で行われた。西地区首位のトヨタレッドテリアーズの５連覇が決まった。トヨタはダイヤモンドシリーズ進出が決まった。東地区はビックカメラ高崎ビークイーン、ホンダリヴェルタがポストシーズン（プレーオフ以上）進出が決定した。
【順位表】（10月14日時点） ※太字は順位、順位の白ヌキはプレーオフ以上進出が確定。
＜東地区＞ 試合 勝 敗 分 勝率 差
❶戸田中央 25 22 ３ ０ .880
②ビック 25 18 ６ １ .750 3.5
③ホンダ 25 18 ７ ０ .720 4.0
④日立 25 16 ８ １ .667 5.5
⑤デンソー 25 13 12 ０ .520 9.0
⑥NEC 25 ９ 16 ０ .360 13.0
⑦太陽誘電 25 ７ 17 １ .292 14.5
⑧ミナモ 25 ０ 25 ０ .000 22.0
＜西地区＞
❶トヨタ 25 21 ４ ０ .840 優勝
❷豊田織機 25 16 ９ ０ .640 5.0
❸SGH 25 12 12 １ .500 8.5
④SHIONOGI 25 12 13 ０ .480 9.0
④伊予銀行 25 12 13 ０ .480 9.0
⑥タカギ 25 ９ 16 ０ .360 12.0
⑦東海理化 25 ７ 18 ０ .280 14.0
⑧日本精工 25 ６ 19 ０ .240 15.0