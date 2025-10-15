search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> トヨタ、西地区５連覇！ 東地区・ビック＆ホンダがPS進出決定　～JD.LEAGUE～

トヨタ、西地区５連覇！ 東地区・ビック＆ホンダがPS進出決定　～JD.LEAGUE～

2025.10.15
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
facebook icon twitter icon

「ニトリJD.LEAGUE 2025」第12節が11日から14日かけて各地で行われた。西地区首位のトヨタレッドテリアーズの５連覇が決まった。トヨタはダイヤモンドシリーズ進出が決まった。東地区はビックカメラ高崎ビークイーン、ホンダリヴェルタがポストシーズン（プレーオフ以上）進出が決定した。

 

（写真：PS進出争い中のSHINOGIの三輪はリーグ通算50勝を達成　©JD.LEAGUE）

【順位表】（10月14日時点）　※太字は順位、順位の白ヌキはプレーオフ以上進出が確定。
＜東地区＞　試合　勝　敗　分　勝率　差
❶戸田中央　　25　22　３　０　.880
②ビック　　　25　18　６　１　.750　3.5
③ホンダ　　　25　18　７　０　.720　4.0
④日立　　　　25　16　８　１　.667　5.5
⑤デンソー　　25　13　12　０　.520　9.0
⑥NEC　　　　 25　９　16　０　.360　13.0
⑦太陽誘電　　25　７　17　１　.292　14.5
⑧ミナモ　　　25　０　25　０　.000　22.0

＜西地区＞
❶トヨタ　　　25　21　４　０　.840　優勝
❷豊田織機　　25　16　９　０　.640　5.0
❸SGH　　　　 25　12　12　１　.500　8.5
④SHIONOGI　　25　12　13　０　.480　9.0
④伊予銀行　　25　12　13　０　.480　9.0
⑥タカギ　　　25　９　16　０　.360　12.0
⑦東海理化　　25　７　18　０　.280　14.0
⑧日本精工　　25　６　19　０　.240　15.0

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP