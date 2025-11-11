search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第307回　読売ＶＳ日産の攻防「１ミリ作戦」発動

第307回　読売ＶＳ日産の攻防「１ミリ作戦」発動

2025.11.11
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
facebook icon twitter icon

「日産は横浜Ｆ・マリノスの筆頭株主であり続けます」

 

　さる10月３日、Ｆ・マリノスの親会社である日産自動車から先の発表があった。身売り報道を沈静化させる狙いがあるようだ。

 

　ただし「財務的な持続可能性を高めるため、長期的な戦略の一環として、株主構成の強化について積極的に検討しています」とも。

 

　現在、日産は球団株の75％を保有している。「株主構成の強化」というからには、有力企業に株式の取得を働きかけているのだろう。横浜市に本社を置く家電量販店大手の「ノジマ」が既に候補にあがっている。

 

　Ｆ・マリノスに売却話が持ち上がったのは、これが初めてではない。1999年10月にCOO（最高執行責任者）となったカルロス・ゴーンがリバイバルプランを策定した際にも俎上に載せられた。

 

 

　だが、この時は2002年に日韓Ｗ杯が控えており、事前の盛り上がりに水を差すべきではない。売却した場合、社員のモチベーションに影響する――などといった意見が相次ぎ、日産本体へのレピュテーションリスクも考慮した結果、ゴーンは売却を見送ったと言われている。

 

　さてＦ・マリノスの前身である日産自動車サッカー部が創部されたのは1972年。７年後の79年にJSL１部に昇格した。

 

　このクラブの歴史を語る上で抜きにできないのが、74年に日本人初のプロ契約監督となった加茂周である。

 

　加茂がターゲットに定めたのが読売サッカークラブ（現東京ヴェルディ）。自著『モダンサッカーへの挑戦』（講談社）から引く。

 

＜当時、読売はすでに日本リーグで二回の優勝（83、84年＝筆者注）を飾り、個人技、試合運びのうまさ、試合に対する自信で、日産としては一歩も二歩も及ばない存在だった。善戦することはあっても、勝てる相手ではなかった＞

 

　そこで加茂は「１ミリ作戦」を思いつく。＜練習グラウンド、クラブハウス、寮、食事、給料、勝利ボーナスから、遠征や合宿のホテル、交通機関まで、ありとあらゆるもので読売より「１ミリ上回る」＞ことで苦手意識を払拭しようとしたのである。

 

　その精華が88年度の国内三冠（JSL、JSLカップ、天皇杯）である。クラブ史上初の快挙だった。

 

　80年代後半から90年代前半、すなわちＪリーグ草創期にかけて、読売と日産は激しく火花を散らした。両クラブが日本サッカー全体の底上げに果たした役割は計り知れない。近年の日本代表の躍進も、その文脈で捉え直す必要がある。

 

＜この原稿は『週刊漫画ゴラク』2025年11月７日号に掲載された原稿です＞

 

 

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP