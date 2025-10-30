ソフトバンク、５年ぶり12度目の日本一！　～プロ野球日本シリーズ～

プロ野球の日本シリーズ第５戦が30日、兵庫・甲子園球場で行われ、パ・リーグ王者の福岡ソフトバンクが、セ・リーグ王者の阪神に３対２で勝利した。この結果、今シリーズの通算成績はソフトバンクの４勝１敗となり、５年ぶり12度目の日本一を達成した。

野村が攻守に魅せた（ソフトバンク４勝１敗）

福岡ソフトバンク

３＝０００｜０００｜０２０｜０１

２＝０１０｜０１０｜０００｜００

阪神

勝利投手 杉山（１勝２Ｓ）

敗戦投手 村上（１勝１敗）

セーブ 松本（１Ｓ）

本塁打 （ソ） 柳田１号２ラン、野村１号ソロ

先制したのは、もうあとのない阪神だった。２回裏二死一二塁、８番・坂本誠志郎がレフト前にタイムリーを放ち、阪神が１対０とした。５回裏、さらに阪神が追加点を奪った。一死一二塁、４番・佐藤輝明のセンター前タイムリーで、２点にリードを広げた。佐藤は５試合連続打点を記録した。

ソフトバンクは黙っていなかった。

８回表、阪神はセットアッパーに石井大智を起用し、万全の布陣。一死一塁、石井のアウトコースのストレートを柳田悠岐がレフトスタンドに運び、試合を振り出しに戻した。ベテランの柳田が、セ・リーグのペナントレースで50試合連続無失点記録を作った石井を攻略した。

11回表、先頭の野村勇が、リリーフとして前の回からマウンドに上がった村上頌樹のストレートをライトへ運ぶソロホームランを放った。ソフトバンクが３対２で勝ち越し。この裏、阪神の攻撃をゼロで抑えて、ソフトバンクが“昨年の忘れ物”と言われた日本一を達成。小久保裕紀監督は９度、宙を舞った。

（文／大木雄貴）