TOP> 記事一覧> ソフトバンク、５年ぶり12度目の日本一！　～プロ野球日本シリーズ～

ソフトバンク、５年ぶり12度目の日本一！　～プロ野球日本シリーズ～

2025.10.30
スポーツコミュニケーションズ
野球
　プロ野球の日本シリーズ第５戦が30日、兵庫・甲子園球場で行われ、パ・リーグ王者の福岡ソフトバンクが、セ・リーグ王者の阪神に３対２で勝利した。この結果、今シリーズの通算成績はソフトバンクの４勝１敗となり、５年ぶり12度目の日本一を達成した。

 

　野村が攻守に魅せた（ソフトバンク４勝１敗）

福岡ソフトバンク

３＝０００｜０００｜０２０｜０１

２＝０１０｜０１０｜０００｜００

阪神

 

勝利投手　杉山（１勝２Ｓ）

敗戦投手　村上（１勝１敗）

セーブ　　松本（１Ｓ）

本塁打　（ソ）　柳田１号２ラン、野村１号ソロ

 

　先制したのは、もうあとのない阪神だった。２回裏二死一二塁、８番・坂本誠志郎がレフト前にタイムリーを放ち、阪神が１対０とした。５回裏、さらに阪神が追加点を奪った。一死一二塁、４番・佐藤輝明のセンター前タイムリーで、２点にリードを広げた。佐藤は５試合連続打点を記録した。

 

　ソフトバンクは黙っていなかった。

 

　８回表、阪神はセットアッパーに石井大智を起用し、万全の布陣。一死一塁、石井のアウトコースのストレートを柳田悠岐がレフトスタンドに運び、試合を振り出しに戻した。ベテランの柳田が、セ・リーグのペナントレースで50試合連続無失点記録を作った石井を攻略した。

 

　11回表、先頭の野村勇が、リリーフとして前の回からマウンドに上がった村上頌樹のストレートをライトへ運ぶソロホームランを放った。ソフトバンクが３対２で勝ち越し。この裏、阪神の攻撃をゼロで抑えて、ソフトバンクが“昨年の忘れ物”と言われた日本一を達成。小久保裕紀監督は９度、宙を舞った。

 

（文／大木雄貴）

