ソフトバンク、３連勝で王手　～プロ野球日本シリーズ～

ソフトバンク、３連勝で王手　～プロ野球日本シリーズ～

2025.10.29
スポーツコミュニケーションズ
野球
　プロ野球の日本シリーズ第４戦が29日、兵庫・甲子園球場で行われ、パ・リーグ王者の福岡ソフトバンクがセ・リーグ覇者の阪神を３対２で破った。通算成績はソフトバンクの３勝１敗となり、５年ぶりの日本一に王手を掛けた。

 

　山川、シリーズタイの３戦連発（ソフトバンク３勝１敗）

福岡ソフトバンク

３＝０１０｜０１１｜０００

２＝０００｜０００｜０２０

阪神

勝利投手　大津（１勝）
敗戦投手　髙橋（１敗）
セーブ　　杉山（２Ｓ）
本塁打　（ソ）山川３号ソロ

 

　パ・リーグ王者の勢いが止まらない。第２戦からの連勝を３に伸ばし、シリーズ制覇に王手を掛けた。

 

　先発マウンドを任されたのは、３年目の大津亮介だ。26歳の右腕は初回を三者凡退で切って取り、チームに流れを持ってきた。

 

　主砲の一撃だ。前夜に続き４番に座る山川穂高が、阪神先発の髙橋遥人のストレートをセンターバックスクリーンに叩き込んだ。シリーズ３戦連続は史上６人目のタイ記録だ。

 

　援護射撃をもらった大津は、２回と３回に得点圏に走者を置くピンチを招きながらも、ホームベースを踏ませない。４回裏は３人で終え、スコアボードにゼロを並べた。

 

　５回表に柳町達の犠牲フライで１点を加えたソフトバンク。６回表、２死二塁のチャンスをつくると、小久保裕紀監督は９番・大津のところで代打・近藤健介を送る。近藤は一、二塁間を破るタイムリーヒットで、貴重な追加点を奪った。

 

　６回裏から継投に入ったソフトバンクは、藤井皓哉、ダーウィンゾン・ヘルナンデス、松本裕樹、杉山一樹に１イニングずつ任せた。松本は２点を奪われたが、杉山が持ち味の直球で三者凡退に仕留めて試合を締めた。

 

（文／杉浦泰介）

