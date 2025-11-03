西地区３位の伊予銀行、初のPSへ　～JD.LEAGUE～

「ニトリJD.LEAGUE 2025」最終節予備日が１日に群馬・宇津木スタジアムで行われ、レギュラーシーズンの日程が終了した。ポストシーズンに進むのは、東地区が４チーム（戸田中央メディックス埼玉、ビックカメラ高崎ビークイーン、ホンダリヴェルタ、日立サンディーバ）、西地区３チーム（トヨタレッドテリアーズ、豊田自動織機シャイニングベガ、伊予銀行ヴェールズ）。戸田中央は初のダイヤモンドシリーズ、伊予銀行は初のポストシーズン進出となった。プレーオフトーナメントは８日からの２日間、愛知・パロマ瑞穂球場で行われ、勝ち上がった２チームが、東西地区王者の待つダイヤモンドシリーズ（15日～＠東京・ジャイアンツタウンスタジアム）に進む。

【順位表】※順位の白ヌキはプレーオフ以上進出が確定。勝率が並んだ場合、当該チームの対戦成績で順位を決める

＜東地区＞ 試合 勝 敗 分 勝率 差

❶戸田中央 29 25 ４ ０ .889 優勝

❷ビック 29 22 ６ １ .786 2.5

❸ホンダ 29 21 ８ ０ .724 4.0

❹日立 29 19 ９ １ .679 5.5

⑤デンソー 29 16 13 ０ .552 9.0

⑥NEC 29 10 19 ０ .345 15.0

⑦太陽誘電 29 ９ 19 １ .321 15.5

⑧ミナモ 29 １ 28 ０ .034 24.0

＜西地区＞

❶トヨタ 29 23 ６ ０ .793 優勝

❷豊田織機 29 18 11 ０ .621 5.0

❸伊予銀行 29 15 14 ０ .517 8.0

④SHIONOGI 29 15 14 ０ .517 8.0

⑤SGH 29 14 14 １ .500 8.5

⑥タカギ 29 ９ 20 ０ .310 14.0

⑦東海理化 29 ７ 22 ０ .241 16.0

⑧日本精工 29 ６ 23 ０ .207 17.0