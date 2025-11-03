search
西地区３位の伊予銀行、初のPSへ　～JD.LEAGUE～

2025.11.03
「ニトリJD.LEAGUE 2025」最終節予備日が１日に群馬・宇津木スタジアムで行われ、レギュラーシーズンの日程が終了した。ポストシーズンに進むのは、東地区が４チーム（戸田中央メディックス埼玉、ビックカメラ高崎ビークイーン、ホンダリヴェルタ、日立サンディーバ）、西地区３チーム（トヨタレッドテリアーズ、豊田自動織機シャイニングベガ、伊予銀行ヴェールズ）。戸田中央は初のダイヤモンドシリーズ、伊予銀行は初のポストシーズン進出となった。プレーオフトーナメントは８日からの２日間、愛知・パロマ瑞穂球場で行われ、勝ち上がった２チームが、東西地区王者の待つダイヤモンドシリーズ（15日～＠東京・ジャイアンツタウンスタジアム）に進む。

 

【順位表】※順位の白ヌキはプレーオフ以上進出が確定。勝率が並んだ場合、当該チームの対戦成績で順位を決める
＜東地区＞　試合　勝　敗　分　勝率　差
❶戸田中央　　29　25　４　０　.889　優勝
❷ビック　　　29　22　６　１　.786　2.5
❸ホンダ　　　29　21　８　０　.724　4.0
❹日立　　　　29　19　９　１　.679　5.5
⑤デンソー　　29　16　13　０　.552　9.0
⑥NEC　　　　 29　10　19　０　.345　15.0
⑦太陽誘電　　29　９　19　１　.321　15.5
⑧ミナモ　　　29　１　28　０　.034　24.0

＜西地区＞
❶トヨタ　　　29　23　６　０　.793　優勝
❷豊田織機　　29　18　11　０　.621　5.0
❸伊予銀行　　29　15　14　０　.517　8.0
④SHIONOGI　29　15　14　０　.517　8.0
⑤SGH　　　　 29　14　14　１　.500　8.5
⑥タカギ　　　29　９　20　０　.310　14.0
⑦東海理化　　29　７　22　０　.241　16.0
⑧日本精工　　29　６　23　０　.207　17.0

