TOP> 記事一覧> 第825回　野村野球の後継者 ヤクルト池山隆寛新監督

第825回　野村野球の後継者 ヤクルト池山隆寛新監督

2025.11.04
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
　東京ヤクルトの１軍監督に、池山隆寛（元２軍監督）が就任した。

 

　現役時代は、豪快なフルスイングで“ブンブン丸”と呼ばれた。

 

　プロ入り５年目の1988年から92年まで、ショートのポジションで５年連続30本塁打以上を記録した。その一方で三振も多く、88年、89年、92年にはリーグの“三振王”となっている。

 

　85年にプロ入りした広澤克実との“イケトラコンビ”は、タレント顔負けの人気を誇り、「プロ野球ニュース」の常連だった。

 

　だから、90年に監督に就任するなり、野村克也はこう毒づいたのだ。

 

「タレントはいらんわ！」

 

 

　これについて、後年、池山はこう語っている。

 

「おいおいって思いましたよ。まだ会ったこともないのに、って……」

 

　野村の言葉に「人間は無視、称賛、非難の段階で試される」というものがある。

 

　三流の選手は、誰にも相手にされない。すなわち無視。二流になると、「アイツは伸びる」「いいものを持っている」と称賛されるようになる。しかし、そこで浮ついているようでは、その先には行けない。期待されているからこそ一流は、少しのミスでも非難され、それを糧に、さらに前進する――。これが野村の説く成長のメカニズムだった。

 

　逆説的に考えれば、いきなり「非難」の的となった池山は、既に「一流」として認められていた証であり、期待の裏返しでもあったのだ。

 

　92年、池山は26歳にして初めてリーグ優勝を経験する。野村ヤクルトは、翌93年も連覇し、日本シリーズでは４年連続日本一を狙う西武を４勝３敗で撃破する。95年、97年にも日本一。野村の下で池山が学んだのは「準備の大切さ」だった。

 

　豪快なホームランと背中合わせのフルスイングによる三振をトレードマークにしていた池山だが、生前、野村は「三振という結果だけを見て怒ったことは一度もない」と語っていた。

 

「要は、その空振りに根拠があったのか。それさえ、しっかりしていればいいんです。こういうボールを待っていたけど、狙っていたボールとは違っていた。だから見逃した、と説明できればいい。だから選手たちには、こう言いました。“一球一球に根拠を持て。そのためには準備しろ”とね」

 

　池山は東北楽天のコーチ時代も含め、野村の下で13年も歳月をともにしている。ある意味、野村野球の正当な後継者と言えるかもしれない。

 

＜この原稿は2025年10月31日号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものを一部再構成しました＞

 

 

 

