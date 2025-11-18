search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第826回　王貞治と宮本武蔵「千日万日の稽古」

第826回　王貞治と宮本武蔵「千日万日の稽古」

2025.11.18
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
facebook icon twitter icon

　通算868本塁打の王貞治さん（現福岡ソフトバンクホークス取締役会長）が、文化勲章を受章した。野球界では、今年６月に他界した長嶋茂雄さんに次いで２人目だ。

 

　これを受け王さんは、「長嶋さんの受賞は当然だと思っていたけど、まさか自分が選ばれるとは。びっくりしている。ONという形で切磋琢磨できてよかったと思っているし、長嶋さんもそう思っているんじゃないかな」と語った。

 

　ちなみに文化勲章とは「科学技術や芸術などの文化の発展や向上にめざましい功績を挙げた者に授与される」勲章だが、スポーツ界での受賞は、ONを含め、“フジヤマのトビウオ”と呼ばれ、敗戦直後の日本に勇気を与えた競泳の古橋広之進さんと、日本のスポーツ環境の整備に多大なる貢献をしたＪリーグ初代チェアマン川淵三郎さんの４人である。

 

　私が知る限りにおいて、王さんほど自分にも他人にも厳しい人はいない。二刀流の宮本武蔵が、きっとこういう人ではなかったか、と勝手に想像している。

 

 

 

　以下のコメントは、NHKが2008年11月29日に放送した「プロ魂～王監督のメッセージ」という番組からの抜粋だ。

 

「基本的にはプロっていうのは、ミスしちゃいけないんですよ。そう思って取り組んでいかなければならない。人間だからミスはするもんでしょ、と思いながらやる人は、絶対にミスするんです。また、それも多いんですよ。同じようなミスをする。だから“オレは人間なんだ”と思っちゃいけないんですよ、プロは」

 

　書きながら、背筋が伸びる思いがした。

 

「人間だからミスはある」

 

　部下がミスを仕出かした時、こう言って慰める上司がいる。ここで問われるのは部下の態度だ。

 

「同じ失敗を２度と繰り返さないぞ」

 

　固く誓って、自らの態度を改めないと、同じミスを何度も繰り返してしまうのだ。

 

　だから、王さんはこう説くのである。

 

「100回やったら100回、1000回やったら1000回、絶対オレはちゃんとできるという強い気持ちを持って臨んで初めてプロなのでは。“しょうがない”というのは、まわりの人が言うことで、自分でそれを言っちゃダメなんです」

 

　日々決闘に明け暮れていた武蔵には、次の名言がある。

 

「千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす」

 

　鍛錬とは、そういうものなのだ。それは野球人としての王さんの生き様そのものである。

 

＜この原稿は2025年11月21日号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものです＞

 

 

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP