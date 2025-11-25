search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第308回　鷹の佐々木麟太郎 ドラ１指名の損得

第308回　鷹の佐々木麟太郎 ドラ１指名の損得

2025.11.25
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
facebook icon twitter icon

　今ドラフトの最大のサプライズは、米スタンフォード大のスラッガー佐々木麟太郎（花巻東）を福岡ソフトバンクと横浜DeNAの２球団が１位で指名し、ホークスが当たりクジを引き当てたことだ。

 

　まずは両球団の勇気に拍手を贈りたい。前者は2005年、後者は12年に参入した、いわば新興球団。既存球団にはないベンチャースピリットを感じさせるサプライズ指名だった。

 

「オレが同じ立場だったら絶対に（指名）しない」

 

　日曜朝のTBS系人気番組「サンデーモーニング」で、中日の監督やＧＭを務めた落合博満は、そう語った。

 

　入るか入らないかわからない選手に、貴重なドラフト１位の枠を削ってまで指名するのはリスクが高すぎる――。そんな見解だった。

 

　おそらく、ほとんどの球団フロントが、落合と同様の思いを抱いていたことだろう。筋論としては、その通りである。

 

 

　高校通算140本塁打の佐々木の交渉権を獲得したホークスだが、全米大学体育協会（NCAA）の規約により、所属大学の全日程が終了する来年６月中旬までは本人と交渉することができない。

 

　来年７月には、MLBドラフトで佐々木が指名される可能性が高い。さて、本人はどちらを選ぶか。

 

「将来のメジャーリーガーを目指して米国の大学に進学したのだから、初志貫徹となるのではないか」（MLB球団日本人スカウト）

 

　スタンフォード大進学に際しては、父親で花巻東監督・佐々木洋の「（麟太郎は）OPS（出塁率＋長打率）を大事にしてくれる米国の野球の方が合っている」というアドバイスが決め手のひとつになったと言われている。

 

　MLBで活躍する２人の高校の先輩（大谷翔平と菊池雄星）も、佐々木には心強い存在だ。MLB球団からの指名の順位にもよるが、現時点では米国でプレーする可能性の方が高いように思われる。

 

　そうしたリスクを取ってでも、日本人には数少ない長距離砲を、自らのチームで育てたいというホークスの野心は称えられていい。

 

　運よく獲得できた場合、それはNPB全体を潤すことになるだろう。

 

　既にNPB史上最年少で三冠王に輝いた村上宗隆（東京ヤクルト）と、本塁打王３度の岡本和真（巨人）がMLB挑戦を明らかにしている。

 

　来季は今季にもまして“投高打低”に拍車がかかると見られる。プロ野球の小粒化はいささか寂しい。

 

＜この原稿は『週刊漫画ゴラク』2025年11月28日号に掲載された原稿です＞

 

 

 

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP