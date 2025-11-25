第308回　鷹の佐々木麟太郎 ドラ１指名の損得

今ドラフトの最大のサプライズは、米スタンフォード大のスラッガー佐々木麟太郎（花巻東）を福岡ソフトバンクと横浜DeNAの２球団が１位で指名し、ホークスが当たりクジを引き当てたことだ。

まずは両球団の勇気に拍手を贈りたい。前者は2005年、後者は12年に参入した、いわば新興球団。既存球団にはないベンチャースピリットを感じさせるサプライズ指名だった。

「オレが同じ立場だったら絶対に（指名）しない」

日曜朝のTBS系人気番組「サンデーモーニング」で、中日の監督やＧＭを務めた落合博満は、そう語った。

入るか入らないかわからない選手に、貴重なドラフト１位の枠を削ってまで指名するのはリスクが高すぎる――。そんな見解だった。

おそらく、ほとんどの球団フロントが、落合と同様の思いを抱いていたことだろう。筋論としては、その通りである。

高校通算140本塁打の佐々木の交渉権を獲得したホークスだが、全米大学体育協会（NCAA）の規約により、所属大学の全日程が終了する来年６月中旬までは本人と交渉することができない。

来年７月には、MLBドラフトで佐々木が指名される可能性が高い。さて、本人はどちらを選ぶか。

「将来のメジャーリーガーを目指して米国の大学に進学したのだから、初志貫徹となるのではないか」（MLB球団日本人スカウト）

スタンフォード大進学に際しては、父親で花巻東監督・佐々木洋の「（麟太郎は）OPS（出塁率＋長打率）を大事にしてくれる米国の野球の方が合っている」というアドバイスが決め手のひとつになったと言われている。

MLBで活躍する２人の高校の先輩（大谷翔平と菊池雄星）も、佐々木には心強い存在だ。MLB球団からの指名の順位にもよるが、現時点では米国でプレーする可能性の方が高いように思われる。

そうしたリスクを取ってでも、日本人には数少ない長距離砲を、自らのチームで育てたいというホークスの野心は称えられていい。

運よく獲得できた場合、それはNPB全体を潤すことになるだろう。

既にNPB史上最年少で三冠王に輝いた村上宗隆（東京ヤクルト）と、本塁打王３度の岡本和真（巨人）がMLB挑戦を明らかにしている。

来季は今季にもまして“投高打低”に拍車がかかると見られる。プロ野球の小粒化はいささか寂しい。

