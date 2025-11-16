search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 渕山知弘（ユニバーサルツーリズムアドバイザー）＜前編＞「夢の実現のお手伝い」

渕山知弘（ユニバーサルツーリズムアドバイザー）＜前編＞「夢の実現のお手伝い」

2025.11.16
スポーツコミュニケーションズ
挑戦者たち〜二宮清純の視点〜
facebook icon twitter icon

　ユニバーサルツーリズムとは、年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行を目指すことである。観光庁は、ユニバーサルツーリズムを推進するため、地域の受け入れ環境の整備・強化や、旅行商品の造成・普及のための取組を支援している。2020年にオフィス・フチを立ち上げ、ユニバーサルツーリズムアドバイザーとして日本全国を飛び回る渕山知弘氏に話を訊いた。

 

二宮清純：　すべての人が楽しめるように、誰もが気兼ねなく参加できる旅行の企画をつくることを「ユニバーサルツーリズム」と呼びます。この言葉が日本で使われるようになったのは、いつからでしょう？

渕山知弘:　ユニバーサルツーリズムとは、観光庁が提唱をしているものです。同庁のサイト内でユニバーサルツーリズム促進という事業の記録が残っているのは、2011年からだと言われています。ただ、現状はユニバーサルツーリズムに関わっている観光事業者、全国のバリアフリー観光相談窓口の方と、自治体が多少知っている程度で、誰もが知っているとは言い難いですね。

 

二宮：　海外ではどうでしょう？

渕山：　ユニバーサルデザインとツーリズムを合わせた日本の造語です。海外では「アクセシブルツーリズム」という呼び方をしています。

 

二宮：　なるほど。ユニバーサルツーリズムは和製英語なんですね。

渕山：　そうなんです。日本のように国を挙げて取り組もうというよりは、欧米では普通に個人の権利として、障がいの有無にかかわらず旅をされている印象があります。

 

伊藤数子：　欧米では特別なことをしているというよりは、旅をしたいと思ったら、気軽に行けるという感覚なんでしょうね。

渕山：　おそらくそうだと思います。当然、障がい者向けの旅行会社は欧米にもあります。ただ日本では国や自治体がユニバーサルツーリズムを推進していかないと、旅行会社も障がいのある人に向けた企画制作・販売に動きが出にくかったのだと思います。

 

東京2020大会が契機

二宮：　2016年に施行された障害者差別解消法の影響も大きいのでしょうか？

渕山：　障害者差別解消法ができたことで、観光業界においては、障がいの有無で差別をしないことや、合理的配慮をするための研修などが増えたと感じています。今、全国の自治体が取り組み始めているのは、2021年に行われた東京オリンピック・パラリンピックの開催も大きいと思います。あの頃、オリンピック・パラリンピックの都市ボランティアと大会ボランティアの研修や、いくつかの自治体がバリアフリー研修を採り入れて、実施していました。その流れは大きかったですね。

 

伊藤：　ところで渕山さんが、ユニバーサルツーリズムに関わられたきっかけは何だったのでしょうか？

渕山：　私は元々、近畿日本ツーリストという旅行会社に勤務する社員でした。たまたま先輩が担当していた「視覚障がい者四国お遍路ツアー」を引き継ぐことになり、何も知らないところからユニバーサルツーリズムの世界に入りました。最初は手探りで失敗ばかりでしたが、とても貴重な経験をさせてもらいました。

 

二宮：　業務として関わっていくうちに、どんどんのめり込んでいったというわけですね。

渕山：　はい。このツアーの参加者の「一生に一度でいいから車を運転してみたい」というリクエストから「視覚障がい者夢の自動車運転ツアー」という企画も生まれました。これは、のちに人気企画となりました。それまでは「絶対にできない」と思っていた夢の実現のお手伝いをできたことは、ユニバーサルツーリズムに携わってきて良かったと、強く実感しました。

 

伊藤：　ツアーの動画を視聴させていただきましたが、参加者がとても楽しそうでした。

渕山：　ありがとうございます。我々もいろいろな旅は組み立てながらも、あのプログラムは自発的なものではありませんでしたが、協力をしてくれる人が次々に繋がっていったことで、実現することができました。

 

伊藤：　2020年に当時務めていた旅行会社を辞めてフリーになられたそうですね。

渕山：　社内で異動があり、新しい部署ではユニバーサルツーリズムとは別のミッションを任されることになった。しかし、私はそれまで20年以上、このユニバーサルツーリズムに関わってきた自負があった。この積み上げたものを一旦、ゼロにしてしまうのはもったいない。それならば、全国で必要とされるところで活動しようと考えたのが、会社を辞めた理由です。

 

二宮：　それは大きな決断だったと思います。

渕山：　ただ全国の自治体で、じわじわとユニバーサルツーリズムを推進する取り組みが増えてきていた頃でした。確信はないけど、無謀なチャレンジにはならないという自信もありました。その選択に今も後悔はありません。

 

（後編につづく）
＞＞「挑戦者たち」のサイトはこちら

 

渕山知弘（ふちやま・ともひろ）プロフィール＞

ユニバーサルツーリズムアドバイザー。1969年、広島県出身。1990年から近畿日本ツーリスト、クラブツーリズムに勤務し、1998年から2020年までバリアフリーツアー、ユニバーサルツーリズムに携わる。退社後はユニバーサルツーリズムアドバイザーとして、全国の自治体、企業、学校等で講演、セミナーなどを行っている。高知県観光特使、東京都観光産業アドバイザー、東京マラソンバリアフリーアドバイザーなども務める。趣味は110㏄のカブで全国を旅すること。好きなスポーツはサッカー。座右の銘は「夢をあきらめない・旅をあきらめない」。

オフィス・フチ

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
NPO法人STAND

NPO法人STAND

公式サイトcopy icon

NPO法人STAND代表の伊藤数子さんと二宮清純が探る新たなスポーツの地平線にご期待ください。

Back to TOP TOP