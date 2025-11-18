search
TOP> 記事一覧> 森保一、代表監督Ａマッチ100試合目を勝利で飾る　～キリンチャレンジカップ2025～

森保一、代表監督Ａマッチ100試合目を勝利で飾る　～キリンチャレンジカップ2025～

2025.11.18
スポーツコミュニケーションズ
サッカー日本代表ニュース
　サッカー日本代表（FIFAランキング19位）は18日、ボリビア代表（同76位）と国立競技場で親善試合を行ない、３対０で日本が勝利した。前半４分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）の得点で日本が先制した。後半に入ると途中出場したMF町野修斗（ボルシアMG）、MF中村敬斗（ランス）の得点でリードを広げた。この試合をもって、日本代表は2025年の活動を終了した。

 

　GK早川、落ち着いたプレーぶり披露（国立）

日本代表　３－０　ボリビア代表

【得点】

［日］鎌田大地（４分）、町野修斗（71分）、中村敬斗（78分）

 

　ロッカールームでは、森保一監督のＡマッチ100試合目を勝利で飾ろうと、士気を高めた日本代表。ボリビア代表を相手に無失点勝利で、指揮官の記念すべき試合に花を添えた。

 

　前半４分、久保建英（レアルソシエダ）が右サイドから右足でクロスを供給。これを鎌田がペナルティーエリア内左で胸トラップから左足ボレー。シュートはゴール右隅に決まり、日本が先制した。

 

　追加点は途中出場を果たした町野が決めた。ピッチに入ったわずか４分後の26分、MF堂安律（フランクフルト）と中村の連係で右サイドを崩した。ペナルティーエリニアサイドを深くえぐった中村がグラウンダーのクロスを入れると、ニアに走り込んだ町野が体にボールを当てて、ゴールに押し込んだ。

 

　勝負を決定づけたのは、中村だった。FW上田綺世（フェイエノールト）が自陣からスルーパスを呼び込むと、一気にDFラインの裏を取りペナルティーエリア内左に侵入。ここで溜めをつくり、ゴール前に走り込んだ中村へラストパス。中村は足裏を使い、ブロックにきた相手DFをいなすと右足一閃。DFの股下を抜き、ゴールネットを揺らした。

 

　監督としてＡマッチ100試合目を勝利で飾った森保一監督は、こう語った。

「私がひとりで100試合戦って来たわけではありません。選手とスタッフ含めチーム一丸となって一戦一戦、戦っていくという気持ちでここまで来ました。選手、スタッフ、サポーターの皆さんに祝っていただき、いろんな人に支えられながらここまで来られているんだなと、感謝の気持ちでいっぱいです」

 

　2025年の代表活動はこの試合をもって終了した。次は翌年の３月だ。　選手をどのタイミングでかためていくのか、という質問については、こう説明した。

「Ｗ杯直前まではかたまらないかな、という気持ちでいます。幅を広げながらチームの浸透度をはかっていく。最後にコンディションが良い選手を選び、Ｗ杯直前で一気にかためていく方が、日本代表としては一番良いチームのかため方かなと思っています」

 

　メンバー発表までおよそ５カ月半。Ｗ杯までの代表活動数は残り数えるほどだ。選手間の激しい競争は続く。

 

（文／大木雄貴）

