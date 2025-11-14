search
TOP> 記事一覧> ボランチ佐野、攻守に活躍　～キリンチャレンジカップ2025～

2025.11.14
スポーツコミュニケーションズ
サッカー
　サッカー日本代表（FIFAランキング19位）は14日、ガーナ代表（同73位）と豊田スタジアムで親善試合を行ない、２対０で勝利した。前半16分にMF南野拓実（モナコ）の得点で日本が先制。後半15分にMF堂安律（フランクフルト）が追加点を決めて、日本が逃げ切った。

 

　北野、後藤の新戦力もテスト（豊田）

日本代表　２－０ガーナ代表

【得点】

［日］　南野拓実（16分）、堂安律（60分）

 

　日本のFIFAランキングは19位。一方、ガーナは73位と開きがあるものの油断は禁物の相手だ。ガーナは2010年南アフリカワールドカップでベスト８に進出した経験がある。

 

　前半16分、日本が先制した。相手陣地でMF佐野海舟（マインツ）がボールを奪取すると、ペナルティーエリア手前までドリブルでボールを運んだ。FW上田綺世（フェイエノールト）がニアサイド（右サイド）に走り、相手DFを引きつけた。ぽっかりと空いたファーサイドに南野が走り込み、佐野からラストパスを受けると左足でワントラップし、右足インサイドでゴール右に流し込んだ。佐野のボール奪取力と広い視野が生きたシーンだった。

 

　39分、再び佐野が光った。日本は相手陣地でボールを失ったもののすぐさま佐野がFWアントワーヌ・セメニョを潰しにかかった。ファウルとなったが、カウンターの芽を摘んだ。

 

　後半に入っても、日本は安定した試合運びを披露した。

 

　15分、相手ゴール前でMF久保建英（レアルソシエダ）でボールをキープ。堂安がペナルティーエリア右サイドでボールを受け、ゴールのファーサイドを狙う素振りを見せ、ニアを狙いすまし、ゴールネットを揺らした。GKの意表を突いたシュートだった。

 

　日本は、危なげなく時計の針を進め、２点のリードを保ち試合終了のホイッスルを聞いた。先月のブラジル代表に続き、連勝を飾った。

 

（文／大木雄貴）

