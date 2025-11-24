search
西野太翔、ガッツポーズ連発のフリーで準優勝　～全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会～

西野太翔、ガッツポーズ連発のフリーで準優勝　～全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会～

2025.11.24
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
　第94回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会男子シングルのフリープログラムが24日、東京辰巳アイスアリーナで行なわれた。ショートプログラム（SP）を２位でスタートした西野太翔（星槎国際横浜）は、フリーで155.69点を記録し、SP79.95点と合わせ合計235.64点で銀メダルを胸に飾った。優勝は255.25点の中田璃士（TOKIOインカラミ）、３位は215.90点の蝦原大弥（駒場学園高校）だった。

 

　西野は黒を基調とし、袖が紫の衣装でリンクに立った。フリーのプログラムは「月光、交響曲第５番、エリーゼのために」。冒頭の４回転トウループ、続く４回転サルコウを綺麗に成功させた。

 

　３回転フリップ－３回転トウループでは、フリップが「エッジ不明瞭」と判定された。３回転アクセル－オイラー－３回転サルコウの頭のアクセルが１／４回転不足、３回転ループ－２回転アクセルの両方のジャンプが同じく１／４回転不足のジャッジを受けたものの、転倒などの大きなミスはなく演技をまとめた。

 

　７つ目のジャンプである３回転ルッツを成功させると、両手でガッツポーズを作った。

 

　演技を終えると観客はスタンディングオベーションで応えた。西野は氷上で２～３度、拳を握り喜びを露わにした。

 

　西野のフリープログラムは、曲の構成に抑揚や強弱がある。それらの滑らかなスケートで表現するのだ。「フリー曲の解釈とそれらを表現するために意識していることは？」と水を向けると、西野は、こう答えた。

「このフリープログラムは、最初はすごく暗いイメージから始まり、一度盛り上がって中間で静かになり、最後に上がっていく感じです。場面ごとの強弱の付け方や、表現の仕方を練習してきました」

 

　細かな腕の振り付けや手の位置については「コレオであまりスピードは出さなかったのですが、ニースライドの前の手の位置にもすごくこだわりました」。

 

　16歳ながら卓抜した表現力を有する西野。演技の仔細にまで神経を通わせ、流れるようなプログラムを披露する若きスケーターの、今後の活躍に注目したい。

 

（文／大木雄貴）

