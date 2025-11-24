ノービス推薦選手・宮﨑花凛、Chsqの加点は１位　～全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会～

第94回全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会女子シングルのフリープログラム（フリー）が24日、東京辰巳アイスアリーナで行なわれた。ノービス推薦選手として２年連続出場した宮﨑花凛（MFアカデミー）は、フリーで122.62点を記録。特にコレオシークエンス（Chsq）のGOE（出来栄え点）は全体でトップの2.10点の評価を得た。ショートプログラム（SP）と合わせて、合計183.66点で５位と大健闘を見せた。

鮮やかな赤の衣装に身を包み、「アメリ」を可憐に舞った。

冒頭の３回転フリップ－３回転トウループの連続ジャンプを決め、流れに乗った。続く３回転ルッツも綺麗に着氷。３回転ループ－２回転アクセル－２回転アクセルの３連続ジャンプも見事だった。この後の４つのジャンプも全て成功させた。フライングシット、レイバック、足換えのコンビネーションと全てのスピンでレベル４の評価を得た。

笑顔たっぷりで披露したコレオシークエンスは全体で１位となる＋2.10点の加点を引き出した。余裕のあるニースライドを見せると会場からは歓声が沸き上がった。宮崎は投げキッスをするようにフィニッシュポーズを決めると、両手を高くかかげてピョンピョンと飛び跳ねて喜んだ。

宮﨑は演技後、「最後は観客席からリズムに乗った手拍子がたくさん聞こえて、そのおかげで私が目指していたところを超えることができました」と語り、こう続けた。

「手拍子をしてくれて、会場が温かくなった気がして、楽しかったし嬉しかったです」

２年連続で全日本ジュニアを経験した。これについて宮﨑は、こう述べた。

「これからシニアに上がってしまう選手もいますが、ジュニアの素敵な選手の中で、一緒に演技できたってことですごく自分の自信につながりました。いい成績が出せて、もっと目標を高く持って頑張ろうと思いました」

「トリプルアクセルを入れたいと思いました。もっとうまく滑れるように意識して頑張りたい」と抱負を述べた13歳。類まれなエッジワークを武器に未来を切り開く。

（文／大木雄貴）