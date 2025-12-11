羽生結弦 notte stellata 2026、開催決定

日本テレビ放送網株式会社と株式会社BS日本は12月11日、アイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」の開催を発表した。日程は2026年3月7日（16:00 開場 / 17:00 開演予定）、８日（15:00 開場 / 16:00 開演予定）、９日（15:00 開場 / 16:00 開演予定）の３日間でいずれも宮城県利府町にあるセキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で行なわれる。

羽生の他、出演者は順次決まり次第公式サイトで発表される。

座長を務める羽生は広報事務局を通じて、コメントを発表した。

＜羽生結弦 コメント＞

―「羽生結弦 notte stellata 2026」開催にあたって。

羽生：僕らの演技している最中だけでも、ノッテステラータというものを見てくださっている最中だけでも希望を感じてほしい。

そのきっかけになりたいっていうのがノッテステラータには込められています。

仲間のスケーターと共に、国籍も超えて、一つの輪となって一つの希望を生み出していけたらと思っています。

―東日本大震災から１５年を迎える年の開催について。

羽生：東日本大震災の後に生まれた子どもたちや、東日本大震災の時に記憶がないくらい小さい子どもたちにも、震災が大変だったということや震災があったからこそ学べたことを伝えていくことの意義を感じています。

「メンテナンス期間」と称し、古傷のケアと肉体改造に励んでいる羽生。ついに、公の場での氷上復帰が決まった。感性を研ぎ澄まし、彼の演技を見届けよう。

（文／大木雄貴、画像提供／「羽生結弦 notte stellata」 広報事務局）