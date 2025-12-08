櫻井裕子（女子プロレスラー／愛媛県八幡浜市出身）第２回「賞やトロフィーとは無縁の学生時代」

1991年夏、櫻井裕子は愛媛県八幡浜市で町工場を営む櫻井家の第二子として誕生した。「裕子」という名は、「『心がゆたか』な人に育ってほしい」との両親の願いが込められている。

どんな少女時代を送っていたのか。本人の述懐――。

「クラスのみんなを巻き込んで『遊ぼうぜ』というタイプではありませんが、幼稚園ぐらいの時は、よく外で友達と遊んでました。自転車を漕ぐ友達に縄跳びの歩き跳びで併走したり。私のお兄ちゃんはそういうタイプじゃなくて、インドア派だった。家でお兄ちゃんと一緒に遊ぶ場合、ゲームを一緒にすることが多かった。どちらかと言えば、私もアニメを観たり、ゲームをする方が好きでした」

母・佳代子はこう振り返る。

「小さい頃からよく食べ、よく寝て、手がかかりませんでした。楽しいことが大好きで明るく、よくしゃべるのですが、自己主張が強い方ではなく優しい子です。小学校の頃は朝早く学校に行き、校長先生と遊んでいました」

習い事はピアノと水泳を幼稚園の年少から小学３年生まで続けたが、学習塾に通うタイミングでどちらも辞めた。「塾に友達が通っているのを知り、別に勉強したかったわけじゃなかったのですが、『私も塾に行きたい』と親に頼みました」と本人。ピアノと水泳の腕前を聞くと、「並でしたね」。陸上大会や水泳大会に出場することもあったが、運動神経については「中ぐらいだったと思います。もっと速かったり、もっと上手い子がいましたから」という自己評価だった。





中学校はテニス部に入ろうとした。だが、既にテニス部に所属していた２学年上の兄から反対を受け、「それしかなかった」という消去法で吹奏楽部を選んだ。ピアノを習っていたこともあり、音楽自体は嫌いではなかったからだ。担当した楽器はトロンボーン。３年間、他の楽器に目移りすることなくトロンボーンをやり切った。

声優への道

中学卒業後は、兄も通う地元の八幡浜高校に進んだ。「朝起きるのが苦手だったので、そこしかなかった」。同校では吹奏楽部に入らず、生物部に。「部室で友達とおしゃべりして帰るか、近所のファミレスに行くかでしたね」。帰宅部のようなものだ。スポーツとは無縁の生活を送り、アニメやゲームが変わらず好きだった。

「私の中高時代は、本当にしんどくて暗黒期だとか、この時が人生のMAXだったということもなく、並の日々を過ごしてきた。賞やトロフィーをもらったこともありませんでした」

大学は親元を離れ、神戸の甲南女子大へ。

「私は“この仕事がしたい”という明確な夢がなかったのですが、仲のいい友達が神戸に行くことが決まっていたんです。他の子の進路も関西の大学や会社だったから」

映像やアニメ制作に興味を持っていたから文学部メディア表現学科に進んだ。いつしか声優という職業に興味を抱くようになり、大学４年時には声優の学校に週１で通った。

それでもすぐに声優になれるとは思わず、大学卒業後はアパレル会社に就職した。販売員として店頭に立った。社会人になってからも声優の学校には通い続けていた。「先生にめちゃくちゃ褒められることもなければ、叱られることもなかった」という３年間。だが、そこで櫻井は一大決心をする。

「ここまで続けているということは、自分はそれほど声優という職業になりたいんだと改めて実感しました。だから１回、声優への道に人生を全振りしてみて、ダメだったら諦めようと思ったんです」

それまで物事を決める際、周囲に流されることも多かったという櫻井。だが声優は自らが望んだ職業だ。覚悟を決めた彼女は、仕事を辞めて東京へ行く決断を下した。

（第３回につづく）

＞＞第１回はこちら

＜櫻井裕子（さくらい・ゆうこ）プロフィール＞

1991年８月28日、愛媛県八幡浜市出身。中学時代は吹奏楽部、高校時代は生物部に所属した。大学卒業後、アパレル会社に就職。２年勤めた後、声優を目指し、上京。声優事務所に所属後、アクトレス・ガールズに練習生として加入。18年11月に後楽園大会でデビュー。現在はフリーとしてwaveのリングを中心に上がっている。24年12月、宮崎有妃とのタッグでWAVE認定タッグ王座を獲得した。身長164cm。得意技はブレーンバスター・ホールド、ドラゴンスリーパー、コブラツイスト。好きな食べ物はアイス、メロンパン。

（文・プロフィール写真／杉浦泰介、その他の写真／本人提供）

☆プレゼント☆

櫻井裕子選手の直筆サイン色紙をプレゼント致します。ご希望の方はこちらより、お問い合わせ種別「その他」を選んでいただき、本文の最初に「櫻井裕子選手のサイン希望」と明記の上、郵便番号、住所、氏名、年齢、連絡先（電話番号）、この記事や当サイトへの感想などがあれば、お書き添えの上、送信してください。応募者多数の場合は抽選とし、当選発表は発送をもってかえさせていただきます。締め切りは2026年１月30日（金）迄です。たくさんのご応募お待ちしております。