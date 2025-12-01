櫻井裕子（女子プロレスラー／愛媛県八幡浜市出身）第１回「“オマケ”からスタートしたレスラー人生」

私服で歩いている姿を見て、彼女がプロレスラーだと認識できる人はどれほどいるだろうか。知名度の話ではない。今回紹介する女子プロレスラー櫻井裕子の身長は164cm。筋骨隆々というわけでもない。一般女性と見間違えられたとしても何ら不思議はない。

「絶対に普通の人には戻れないんじゃないかと思います。でも、今はこの仕事の方が好きかもしれない」と笑顔で語る櫻井。そもそも運動経験自体が少ない。小学校低学年の時に水泳を習っていた程度で、櫻井曰く運動神経は「中くらい」。中学校は吹奏楽部、高校は生物部に文科系の部活動に在籍。大学時代はテニスサークルだ。

「ガチガチのテニスサークルでもなければ、テニスとは名ばかりのイベントサークルというわけでもない。ちょうど中間ぐらいのサークルでした」

多くのトップレスラーは武道や格闘技を経験している。『クラッシュ・ギャルズ』で一世を風靡した長与千種は空手、『ミスター女子プロレス』の異名を持つ神取忍は柔道出身だ。各団体の現役王者を見ても、朱里（新日本＝IWGP女子）は空手、彩羽匠（NOAH＝GHC女子ほか）は剣道、橋本千紘（センダイガールズワールドシングルチャンピオンシップほか）はアマチュアレスリング、上谷沙耶（ワールド・オブ・スターダム）は器械体操とダンス――。その意味で櫻井は「普通の女子」がレスラーになった稀な例と言えるだろう。

そもそもプロレス業界に誘われたのも、スカウトされたわけではなく「誰かもう１人」という“オマケ扱い”だった。当時、櫻井が所属していた声優事務所の社長が、アクトレス・ガールズの代表と知り合いだったため、櫻井ら所属タレントに声がかかったのだ。

人を惹き付ける目力

アクトレス・ガールズは、2015年に設立された女優によるプロレス団体（現在はプロレスを用いたスポーツエンターテインメント団体に移行）だ。「アクトレスには声優がいなかったので、『誰かいない？』ということで私の同期に声がかかったんです」と櫻井。最初に声がかかった入江彩乃から「裕子がいれば私も頑張れる」との誘いを受け、アクトレス・ガールズの練習生となった。

2018年11月15日、後楽園ホールでデビューを果たした。今年11月でプロレスラーとして７周年を迎えた。ガールズプロレスリングユニット『COLOR‘S』に所属し、特定の団体と契約しないフリーのレスラーとして活動する。冒頭で私服姿は女子プロレスラーに見えない、と述べたが、リングに上がれば違う。イメージカラーは青で、青や水色を基調としたリングコスチュームを着用する。櫻井にとっては「制服であり戦闘服」である。

櫻井の強みを、先輩レスラーで、同じCOLOR’SのメンバーであるSAKIに聞いた。

「裕子の長所は、脚の長さ。物怖じしないところ。丈夫な身体です。そして人を惹きつけるルックス。彼女を初めて見た時からスタイルとルックスは抜群でした。“この子が本気でプロレスに取り組んだら、すごく上にいくんだろうな”と思いました。特に強い目力に惹かれたのを覚えています。裕子は不器用なところもありますが、それを経験で補い、力にしてきた印象があります」

物怖じせず、気が付けばプロレス界に片足どころか両足、突っ込んでいる櫻井。愛媛県八幡浜市で生まれ育った彼女の少女時代を辿ろう――。

（第２回につづく）

＜櫻井裕子（さくらい・ゆうこ）プロフィール＞

1991年８月28日、愛媛県八幡浜市出身。中学時代は吹奏楽部、高校時代は生物部に所属した。大学卒業後、アパレル会社に就職。２年勤めた後、声優を目指し、上京。声優事務所に所属後、アクトレス・ガールズに練習生として加入。18年11月に後楽園大会でデビュー。現在はフリーとしてwaveのリングを中心に上がっている。24年12月、宮崎有妃とのタッグでWAVE認定タッグ王座を獲得した。身長164cm。得意技はブレーンバスター・ホールド、ドラゴンスリーパー、コブラツイスト。好きな食べ物はアイス、メロンパン。

（文・プロフィール写真／杉浦泰介、その他の写真／本人提供）

