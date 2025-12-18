search
TOP> 記事一覧> 第16回「10年経てばＪリーガーに！」～三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験イベント2025～

第16回「10年経てばＪリーガーに！」～三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験イベント2025～

2025.12.18
スポーツコミュニケーションズ
明治安田レポート
「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

 

「トラップは大事」

 

　２年目を迎えた「明治安田 Preseents 三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験」と題したイベントが13日、Ｊ－GREEN堺（大阪府堺市堺区内）で行なわれました。カズ選手こと三浦知良選手は、約50名の小学生（大阪府在住の小学３年生から６年生）と、１時間半にわたって一緒に緑の芝生の上で汗を流しました。午前９時時点で大阪府堺市の気温は6.2度。冷涼な空気の中、小学生たちは寒さを忘れてボールを追いかけていました。

 

　ランニングなどのウオーミングアップをした後は、８人一組となってのドリブル練習。カズ選手は、足裏を使った滑らかなボールタッチを披露しました。対面のインサイドパスの練習は、速さを競う内容でした。「30回パスをつないだグループは座って」とコーチが指示しました。

 

 

　スピードを求めるあまり、小学生たちのトラップが乱れるとカズ選手はすかさず声を張り上げます。

「競争だけど、ボールはしっかり止める！　トラップは大事だよ！」

 

　アドバイスの真意はこうでした。

「止めるってどういうこと？　とこだわってやらないといけない。プロの選手でも流し気味に練習してしまうことがある。それではダメなんです。（練習に対する姿勢は）プロも子どもも関係ない。止めろって言われたら、しっかり止めないといけない。それはきちんと指導していかないといけない、と思いました」

 

　パスやドリブルの基本練習が終わったあとは、４チームに分かれてのミニゲームとなりました。カズ選手はお馴染みの11番のビブスを着用し、全チームに参加しました。

 

　１セット目、カズ選手は得意のシザース（跨ぎ）フェイントからドリブル突破。ラストパスを通し、ナイスアシストを記録しました。ゴールを決めた少年を抱え上げ、スタンドにいる保護者の笑いを誘いました。その後もカズ選手はチームメイトの小学生に「出せ！　出せ！　ここ、ここ！」「ヘイ！　（スローインを）速くっ！」と大声で指示を出し続けました。

 

　２セット目、カズ選手は相手DFの子どもたちに囲まれながらも、ドリブルでゴールに突進しました。複数の子どもたちがスライディングでナイスディフェンス。このプレーにカズ選手は「ナイスプレス！」と右手でサムズアップポーズをつくりました。

 

　

　カズをおとりに！

 

　３セット目、カズ選手はゴール前で「出せっ！　出せっ！」と味方の小学生にボールを要求。すると、コーチ役でイベントに参加していた現役のプロのDFがカズ選手の方に一、二歩、体を寄せました。ドリブルをしていた少年は、DFがカズ選手の声に釣られたのを察知したのでしょう。元日本代表の“キング”をおとりに使い、自分でドリブル突破してシュートを決めました。このプロ顔負けの判断にカズ選手は目を大きく見開き、びっくりしつつも大喜びで「ナイスーッ！」と叫んで、得点者を抱き上げました。

 

 

　そして４セット目。“チームカズ”が０対１とビハインドの状況で迎えた試合終盤、カズ選手は得意の左サイドからダイレクトでスルーパスを供給し、「決めろーっ！　シュートォォォ！」と大声で指示。ボールを受けた小学生のシュートは見事にゴールネットを揺らし、１対１の引き分けに持ち込みました。

 

　イベント後はサイン会と記念撮影会に移りました。あの“ドーハの悲劇”のレプリカユニホームを持参し、カズ選手にサインをもらう親子の姿もありました。

 

　イベントを締めくくりにあたり、カズ選手は子どもたちに、こんなメッセージを送りました。

「僕も子どもの頃、そうだったように、プロの選手と一緒にピッチに立ち、そこで受けた衝撃や、“ああいうふうになりたい”といった刺激は一生忘れない。サッカーを続けるにしても、違う道に行くにしても、夢に向かって進んでいくことの大事さを感じてもらえたらうれしいです」

 

　そして、こう総括しました。

「Ｊリーグは、もう10年以上も明治安田さんとはパートナーシップを築いています。サッカーやスポーツを通じ、子どもたちには夢や目標を持ち、進んでいくことが大事なんだとわかってほしい。きょう参加してくれた子どもたちは10年も経てば、Ｊリーグのピッチに立つかもしれない。未来につながっているイベントだな、と思っています」

 

（文・写真／大木雄貴）

