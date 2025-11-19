第15回「“地元アスリート応援プログラム”対象の岩永杏奈が優勝！」～ステップ・アップ・ツアー明治安田レディスオープン～

「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

雲ひとつない晴天

JLPGA（日本女子プロゴルフ協会）ステップ・アップ・ツアー2025「明治安田レディスオープンゴルフトーナメント」（賞金総額2000万円、優勝賞金360万円）が、11月６日から11月８日にかけて大阪府・茨木国際ゴルフ倶楽部（6405ヤード/パー72）で開催されました。アマチュアの岩永杏奈選手（大阪桐蔭高２年）が、通算12アンダーで優勝し、大会を盛り上げました。２位は同10アンダーの六車日那乃選手、３位は同９アンダーの加藤麗奈選手。１位がアマチュア選手だったため、優勝賞金360万円は２位の六車選手が手にしました。明治安田所属の小倉彩愛選手は同３オーバーの50位タイでした。

大会優勝者の岩永選手は、明治安田の「地元アスリート応援プログラム」の対象選手（大阪東支社）です。2025年４月から明治安田の支援を受けています。2020年11月からスタートした同プログラムについて、公式サイトから引きます。

＜当プログラムは、「地元の元気プロジェクト」の一環として、出身地や活動拠点地域などの「地元」に対して貢献したいというアスリートの活動を支援するとともに、地元の若手アスリートを地域社会とともに応援することで、地域の一体感醸成や地域で育つこどもたちの夢や地元愛を育むことを目的としています＞

話を大会最終日に戻しましょう。８日の大阪府茨木市内の天気は晴れ、気温は17.4度、風は北北東1.5ｍ（いずれも12時時点）でした。1637人のギャラリーが詰め掛けた茨木国際ゴルフ倶楽部は、雲ひとつない晴天に恵まれました。

岩永選手は７アンダーの２位で最終日を迎えました。もちろん、最終組でのスタートとなりました。最終的に優勝を争った六車選手は６アンダーの３位タイ、岩永選手の２つ前の組で最終ラウンドをスタートしました。

勝負の分水嶺

１番から９番ホールを終え、岩永選手は３バーティ、１ボギー。六車選手は４バーティ、２ボギーでした。２人の差はわずか１打で、勝負はバックナインへと入りました。

後半戦が始まり14ホールまで岩永選手は全てパーで我慢のゴルフを続けていました。一方の六車選手は２バーティとスコアを２つ伸ばしました。

２人にとって勝負の分水嶺となったのは395ヤード・パ―４の15番ホールでした。先の組でラウンドする六車選手は、このホールでボギーを叩きました。続く16番ではバーティを奪ったものの17番、18番はパーで、通算10アンダーでホールアウトしました。

一方、16歳・岩永選手はこの15番ホールから勢いに乗りました。最終日、このホールでバーディを達成した選手はわずか２人。難関コースと言われています。

岩永選手は１打目をフェアウェイに乗せました。ピンまで190ヤードの２打目は５番ウッドを選択。グリーンを捉えましたが、ピンから７～８ｍとやや距離を残しました。フックのラインに乗せるとボールはカップに吸い込まれ、見事バーティ。この時点で10アンダー、トップタイとしました。

続く16番ホール、実寸98ヤードのパー３。岩永選手は48度のクラブでティーショットを打つと、ピンそば１ｍにピタリ。ギャラリーからは「ウォォォォ！」と歓声が上がりました。これを難なく沈め、またしてもバーティ。11アンダーとして単独トップに立ちました。

325ヤード、パー４の17番ホールでも彼女の勢いは止まりません。フェアウェイからの２打目、残り70ヤードから60度のクラブを選択。これをピンから５ｍとバーディチャンスに付けました。ややスライスのラインをきっちりと読み切り、これで３連続バーディの12アンダー。事実上、このホールで優勝を決定づけたようなものでした。

470ヤードのパー５、最終ホール。「よっぽどのミスを犯さない限り優勝できる」と岩永選手。２打目こそ左のラフに捕まりますがナイスリカバリーを披露し、バーディチャンス。バーディトライは、わずかボール１個分カップの左でした。

ステップ史上８人目のアマＶ

ここで、グリーン上では珍しいやり取りがありました。岩永選手はウイニングパットであるにもかかわらず、飄々とした様子で「お先です」と、打とうとしました。一緒にラウンドしていた２歳年上の加藤麗奈選手に「マークして！ マークして！」と制されたのです。

優勝者が決まるウイニングパットを、ギャラリーは最後の楽しみにしています。岩永選手と加藤選手のやり取りに、関係者席とギャラリー席からはクスクスと笑い声が漏れました。

岩永選手は残り数センチのウイニングパットを難なく沈め、ステップ・アップ・ツアー史上８人目となるアマチュアＶを達成しました。

岩永選手は初々しい語り口調で、最終ラウンドをこう振り返りました。

「（前半は）ずっとパーで耐えていて、優勝を意識したのは、15番ホールでバーディを獲ってからです。そこから３連続バーディを記録できたので、15番ホールが優勝できたきっかけだったと思います」

大阪桐蔭高に通う彼女は、こう続けました。

「普段からサポートいただいている明治安田の大会で、優勝したかった。高校生のうちに、しかも地元でステップ・アップ・ツアーを優勝できてすごくうれしい」

さらに「来年のプロテストで一発合格して、数年後には世界で活躍したい」と抱負を述べました。

先に述べたように、岩永選手は明治安田の「地元アスリート応援プログラム」の対象選手であり、大阪東支社の支援を受けています。明治安田・永島英器社長は、このプログラムの意義について、こう語りました。

「アマチュアスポーツの裾野が広がることは、日本スポーツ界の発展には絶対に必要なことです。競技によって費用の掛かり方も違います。ゴルフをプレーしている選手は、遠征費用が掛かる。頑張っているアマチュア選手と我々の支社が一体となって地域が活性化してくれたらうれしいです」

（文・写真／大木雄貴）