TOP> 記事一覧> 坂本花織、１位でスタート～第94回全日本フィギュアスケート選手権大会～

2025.12.19
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
　第94回全日本フィギュアスケート選手権大会男子ショートプログラムが19日、国立代々木競技場第一体育館（観客数8222人）で行なわれた。全日本選手権は来年２月に行なわれるミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の最終選考の場だ。男女シングルは３枠。シニア選手が同選手権で優勝した場合、自動的にミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選手に内定する。残り２枠は、同選手権、グランプリファイナル、国際スケート連盟（ISU）認定大会でのシーズンベストスコア上位３名などから、総合的に選出される。

 

　女子シングルSPは、坂本花織（シスメックス）が79.43点で首位発進。以降、２位79.33点＝島田麻央（木下グループ、ジュニアクラス）、３位77.50点＝中井亜美（TOKIOインカラミ）、４位74.60点＝千葉百音（木下グループ）、５位73.20点＝岡万佑子（木下アカデミー、ジュニアクラス）、６位71.36点＝渡辺倫果（三和建装／法政大学）。女子フリースケーティングは21日、同体育館で行なわれる。ミラノ・コルティナ五輪代表選手の選考会議および発表は女子フリー後。

