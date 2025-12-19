坂本花織、「たくさんの人に見守られていた」ラストの全日本SP～第94回全日本フィギュアスケート選手権大会～

第94回全日本フィギュアスケート選手権大会男子ショートプログラム（SP）が19日、国立代々木競技場第一体育館（観客数8222人）で行なわれた。全日本選手権は来年２月に行なわれるミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の最終選考の場だ。男女シングルは３枠。シニア選手が同選手権で優勝した場合、自動的にミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選手に内定する。残り２枠は、同選手権、グランプリファイナル、国際スケート連盟（ISU）認定大会でのシーズンベストスコア上位３名などから、総合的な判断で選出される。

日本のエース・坂本花織（シスメックス）が、首位（79.43点）で大会を発進した。

鮮やかブルーの衣装に身を包んだ坂本。観客は彼女のネーム入りのオレンジタオルを揺らして迎え入れた。現役最後となる今シーズンのSP曲は「Time To Say Goodbye」。

冒頭の３回転ルッツこそ不明瞭なエッジの判定を受けたが、ミスはこの軽微のもの１つだけだった。坂本は演技後にこう語った。

「ルッツにアテンションがついたものの、これだけの点数が出せました。まだ伸びしろがある。収穫になりました」

２つ目のエレメンツ、フライングキャメルスピン（レベル４）では会場から拍手が沸き起こった。

続くダブル（２回転）アクセル、３回転のフリップ－トウループのコンビネーションジャンプを見事に決めた。以降、レベル４のチェンジフットコンビネーションスピン、ステップシークエンス、レイバックスピンで演技をまとめ上げた。

曲の大サビに当たるステップシークエンスとレイバックスピンの箇所を、坂本はこう振り返った。

「良い気分で滑っている時は、曲がすごくゆっくり聞こえるんです。今日はそれがありました。ステップの最中もターンのことをしっかり考えたり、表情なのでジャッジさんにしっかりアピールできたり、細かいことを考えながら滑れました。今までに経験がないくらい、気持ちに余裕のあった見せ場でした。きょうのステップは100点だったと思います」

演技後も再び観客席がオレンジのタオルで揺れに揺れた。坂本の回想――。

「試合中は曲がかかってしまえば自分に集中できました。終わってからは、いっぱい客席がオレンジに染まっていたので、こんなにもたくさんの人に見守られながら滑っていたんだなと、実感しました」

坂本は79.43点で首位に立ったが、２位の島田麻央（木下グループ、ジュニアクラス）との差はわずかに0.1差。「私はこの方（僅差）が燃えるので」と坂本。21日のフリースケーティング「愛の賛歌」に思いを込める。

（文／大木雄貴）