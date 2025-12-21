「観客の皆さんを、空の旅に連れていく」 金沢純禾のピーターパン

第94回全日本フィギュアスケート選手権大会女子フリースケーティング（フリー）が21日、国立代々木競技場第一体育館で行なわれている。ジュニア１年目の13歳・金沢純禾（木下アカデミー）は、一昨日のショートプログラム（SP）で57.09点の19位発進。フリーでは181.67点だった（更新時、大会進行中）。

緑の衣装で「ピーターパン」になり切った金沢。冒頭は３回転ルッツ＋３回転トウループを予定していたが、単独の３回転ルッツとなった。これで「焦ってしまった」金沢はトリプルアクセルにトライしたが、ダウングレードとなった。

SPでも３回転のルッツ－トウループが単独になった。本人は相当悔しかったようで、「車の中で泣いた」という。

しかし、13歳のジュニア１年目の彼女にとって、このミスは未来の糧となるはずだ。目の前のジャンプの成功、失敗よりも大切な収穫を得た。金沢の言葉を借りれば、「五輪シーズンの緊張感ある全日本を経験できたこと」だ。13歳は、冷静に続けた。

「2030年の五輪には年齢的に出られます。その時はシニア１年目なんですけど、五輪シーズンの全日本の緊張感をいま経験できて、４年後に向けて勉強になることもあると思います。いい経験ができたなぁ、と。

（４年という時間は）思っているよりあっという間に来てしまう。いま、中井亜美選手がシニア１年目でファイナル２位と、トップまで来ています。４年後は、私がシニア１年目。そして、ノービスだったのは、もう１年前なの！？ という感じです。ノービスの４年間も長いようで短かった。その中で勉強できることもありました。悪いことも良いことも全部経験できました。シニア昇格まで、大技を習得しないといけないですし、たくさん課題が出てくると思います」

透明感のある金沢が表現する「ピーターパン」は引き込まれる。このプログラムに込める思いを金沢は、語った。

「みんなで空を飛ぶ感じ。観客の皆さんを、空の旅に連れていくように、自分自身も心から楽しもうと思っているプログラムです。今シーズン、楽しんで滑ることができたので、曲にすごく救われたなと思っています」

既に2030年後を見つめる金沢。経験を重ねても、変わらずにいてほしい部分もある。彼女の持つパーソナリティーや感性は、表現者として必ず武器になるだろう。金沢の演じる「ピーターパン」は、そう感じさせるのだ。13歳にして代名詞となるプログラムがあることを、もっと誇りに思っていい。

（文／大木雄貴）