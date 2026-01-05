渡辺将斗（車いすバスケットボール選手／愛媛県宇和島市出身）第１回　競技の魅力は「音や匂い」

愛媛県宇和島市出身の渡辺将斗は、車いすバスケットボールチーム・神奈川VANGUARDSとＵ－23日本代表で活躍するパラアスリートだ。左脚の線維性骨異形成症と診断されたのは幼少期だ。

線維性骨異形成症とは、非腫瘍性の進行性骨疾患である。正常な骨が線維性組織に置き換わることで、もろくなったり、変形したりする。発症の確率は4000～１万人に１人と言われている。渡辺の言葉を借りれば「人よりも骨折しやすい」。この障がいがきっかけで、車いすバスケットボールの道に進んだ。

車いすバスケットボールについて説明しよう。この競技は、1891年にアメリカで始まったとされている。１チーム５人編成は健常者のバスケットボールと同じ。コートの大きさ、ゴールの高さも健常者のバスケットボールと同じである。

車いすバスケットボール特有のルールは、持ち点制度だ。同制度について、一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟の公式サイトから引く。

＜車いすバスケットボールの選手には各々障がいレベルの重い者の順から1.0～4.5の持ち点が定められており、試合中コート上の５人の持ち点の合計が14.0を超えてはなりません。このクラス分けの目的は、障がいの重い選手も軽い選手も等しく試合に出場するチャンスを与えるためです。仮にこのクラス分け制度がなかったとすると、障がいの軽い選手だけでチームを組むことが可能となり、障がいの重い選手の出場機会を奪ってしまうことになります。クラス分けは車いす駆動、ドリブル、パス、ボールコントロール、シュート、リバウンドなどの動作はもとより、車いす座位における体幹のバランス能力とボールコントロール範囲に応じて分類されます。このように車いすバスケットボールでは、それぞれのチーム間の公平性も保っています＞

ローポインターの重要性

競技の魅力について渡辺は「“車いすに乗って、ただバスケットボールをするだけ”と思われがちだけですが……」と答え、こう続けた。

「車いす同士の激しいぶつけ合いによる“ガシャーン”という音は、車いすバスケットボールの魅力の１つです。会場に足を運んでくだされば、タイヤの焦げたにおいもわかると思う。これらは、車いすバスケットボール独自の魅力かな、と思います」

渡辺の持ち点は4.0。ハイポインターと呼ばれる彼の主な役割は、得点を決めることだ。再び渡辺。

「ゴール下で戦う選手は比較的障がいの軽いハイポインターが多い。そのハイポインターをゴール下まで導くのが、ローポインターの役割でもあります。障がいの重さにより、プレースタイルが異なるんです。個々、さまざまな障がいを持った選手に、それぞれの役割があるのは車いすバスケットボールの最大の魅力です」

車いすバスケットボールは、車いすで相手の進路を防ぐことで自陣のゴールを守る。一方で、攻撃では相手の進路妨害をかわさない限り、敵陣のゴール下にはもぐりこめない。ここで重要な役割を担うのが、ローポインターの選手だ。渡辺の説明。

「ローポインターはボールに触る回数は少ないし、自分が得点する機会も少ないかもしれない。しかし、ローポインターの、得点につながるプレーは間違いなく重要です。ローポインターのチームメイトに“このタイミングで、後ろについてきて！ フリーで（渡辺に）シュートを打たせられる！”と指示をもらいます。指示通りにローポインターの後ろについていくと、僕のためにコースを開けてくれて、レイアップシュートまで楽に行けることがしばしばあります」

水先案内人ともいえるローポインターのプレーには「いつも感謝しています」と渡辺。この21歳は、宇和島の地で、どのように育ってきたのだろう。

（つづく）

＜渡辺将斗（わたなべ・まさと）プロフィール＞

2004年５月20日、愛媛県生まれ。幼少期に維性骨異形成症を発症。2020年４月、愛媛県立松山北高校に入学。同年、車いすバスケットボールクラブ・愛媛WBCに入団。高校３年時、U-23日本代表世界選手権メンバーに最年少で選出され、世界一を経験した。2023年、神奈川VANGUARDSに加入。同年４月、桐蔭横浜大学に入学（スポーツ科学部）。2025年U-23日本代表世界選手権メンバーに選出された。チームでの背番号は「24」。ポジションはセンター。

（文・写真／大木雄貴）

