TOP> 記事一覧> 山梨学院大、２大会ぶり２度目の優勝　〜全日本大学女子サッカー〜

山梨学院大、２大会ぶり２度目の優勝　〜全日本大学女子サッカー〜

2026.01.06
スポーツコミュニケーションズ
サッカー
　第34回全日本大学女子サッカー選手権大会決勝が20日、東京・味の素フィールド西が丘で行なわれ、山梨学院大学（関東第６代表）が日本体育大学（関東第８代表）を３－２で破り、２年ぶり２度目の優勝を果たした。試合は前半27分にMF加島希夏（４年）のゴールで山梨学院大が先制。一度は追いつかれたものの、33分にセットプレーから勝ち越した。後半25分に１点を加え、リードする。33分に１点を返されたが逃げ切った。

 

　キャプテンDF大髙、大会MVP獲得（西が丘）

山梨学院大学　３－２　日本体育大学

【得点】

（山）　加島希夏（27分）、寺村穂香（33分）、伊藤琴音（70分）

（日）　オウンゴール（31分）、 錦織美紀（78分）

 

　２年連続同一カードとなった決勝は、昨年延長戦の末に涙を呑んだ山梨学院大が、今年は歓喜に沸いた。

 

　先制は山梨学院大。27分、クリアボールがこぼれたところ、ペナルティーエリア内にいた加島が右足でシュート。GK服部茜汐香（４年）の右手をすり抜け、ゴールネットを揺らした。

 

　１点を追いかける展開となった日体大もセットプレーで反撃。左CKをMF松崎こころ（４年）が右足でゴールに向かっていくボールを供給。GKが弾いたボールはバーを直撃、DFの頭に当たってゴールラインを越えた。

 

　目には目をとばかりに山梨学院大もセットプレー。右CKをMF香椎彩香（４年）が蹴ると、身長170cmのDF寺村穂香（４年）が頭で合わせた。WEリーグのサンフレッチェ広島レジーナ入りが内定している21歳のシュートはゴールネットに突き刺り、山梨学院大が勝ち越した。

 

　カットインからのミドルシュートなどで再三相手に脅威となっていたMF伊藤琴音（３年）が魅せる。MF城山にこ（２年）が落としたボールを右足で振り抜いた。来シーズンからの日テレ・東京ヴェルディベレーザ入り内定のアタッカーが貴重な追加点を挙げた。

 

　粘る日体大は33分、カウンターからMF篠田帆花（４年）のスルーパスに反応した途中出場のMF錦織美紀（４年）がゴール右に決めた。しかし反撃はここまでだった。

 

（文・写真／杉浦泰介）

