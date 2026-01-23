search
日本、2035年Ｗ杯招致へキックオフ 分断の世界に「NO SIDE SPIRIT」を

日本、2035年Ｗ杯招致へキックオフ 分断の世界に「NO SIDE SPIRIT」を

2026.01.23
ラグビー
　23日、日本ラグビーフットボール協会（JRFU）が都内ホテルで「男子ラグビーワールドカップ2035招致キックオフ宣言記者会見」を行なった。土田雅人会長は「我々、ラグビー協会の想いだけでできる大会ではありません。全国の皆様からご協力、ご理解をいただき、オールジャパン体制で臨む」と意気込んだ。招致メッセージとして「NO SIDE SPIRIT」を発表。招致に成功すれば2019年大会以来、16年ぶり２度目の開催となる。

 

　国際統括団体のワールドラグビーに１月９日付けで、35年Ｗ杯開催地に立候補したJRFU。14日に行なわれた会見でも、改めて立候補を発表したが、今回はキックオフ宣言というかたちで、再招致に至った経緯や想いを語った。土田会長は「ラグビー界だけでなく、スポーツ界も。そして日本だけでなく世界にとっても最高のラグビーＷ杯を実現したい」と力強く宣言した。

 

　16年ぶり２度目の開催を目指す日本。過去10回は19年の日本大会を除けば、ラグビーの伝統国で行なわれたきた。27年の第11回大会はオーストラリア、31年の第12回大会はアメリカ開催が決まっている。日本が目指すのは９年後。“アジア初”という旗印はない。土田会長は招致テーマに掲げる「NO SIDE SPIRIT」を分断や紛争が起きている世界において、「世界の合言葉にしていきたい」と言う。

 

　他の立候補国は正式に発表されていないが、初開催を目指すイタリア、スペイン、中東などが報じられている。JRFUの岩渕健輔専務理事は「かなり厳しい戦いになるという危機感と、絶対達成しなければいけないという責任感を持って臨んでいます。成功の確率は分かりませんが、とにかく成し遂げたい」と語った。

 

（文・写真／杉浦泰介）

