第18回「永島社長の解答に、ティーンモデル『新しい！』～百年構想リーグキックオフイベント・ワードクイズ～」

「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

明治安田Ｊリーグ百年構想リーグキックオフイベント～「明治安田のＪ活」はじめます～が19日、都内・明治安田ホールで行なわれました。イベントはセットチェンジをはさみ、前半と後半に分かれていました。今回は後半に行なわれたワードクイズコーナーについての報告です。

ビジュはチェアマンの元相棒!?

イベントの前半はファッション誌「ニコラ」と「ニコ☆プチ」の人気ティーンモデルによるファッションショーなどが開かれました。後半は、若い世代で流行している言葉を用いたワードクイズが行なわれました。

出題者は若い世代を代表して、ティーンモデル６名（松尾そのまさん、十文字陽菜さん、稲垣来泉さん、崎浜梨瑚さん、大月美空さん＝以上５名ニコラモデル。安藤実桜さん＝ニコ☆プチモデル）が担当しました。

解答者は、明治安田・根岸秋男取締役会長、同永島英器取締役 代表執行役社長、同中村篤志取締役 代表執行役副社長、野々村芳和Ｊリーグチェアマン、ＪリーグOBの小野伸二さん、播戸竜二さんの６名。

イベントMC・石本沙織アナウンサーが解答者に「自信はありますか？」と水を向けると野々村チェアマンは「（解答者の年齢層を）見てくださいよ！ あるわけないでしょ！」と間髪入れずにツッコミを入れ、会場を沸かせました。

解答者全員がソワソワしている中、問題が読み上げられました。第１問は「私が推している選手のアクスタ、ビジュがレベチで、リアコだな～」。赤字部分が問題です。

アクスタは、前半の部で「Ｊ活」についてプレゼンテーションを行った中村副社長が「これはわかります！ アクリルスタンド！」と一発正解。続いての「ビジュ」については2000年から2001年、コンサドーレ札幌（現・北海道コンサドーレ札幌）でともにプレーした野々村チェアマンと播戸さんが、以下のやり取りを繰り広げました。

播戸：“ビジュ”というのは、私と野々村チェアマンがコンサドーレでプレーしていたときに、ビジュというブラジル人選手がいましてね……。

野々村：ボランチのビジュね～。一緒にダブルボランチを組んでいつも僕のとなりにいてくれたビジュだな。

小野さんが「ビジュはいたけど、いまは選手の方のビジュじゃない」とゲームメーカーらしく軌道修正し、「ビジュアルがレベル違い」と答えました。正解です。小野さんは「僕には娘がいるから」と笑顔でした。残るは「リアコ」。石本アナウンサーが根岸会長に振りました。

パネラーには最難関の「DD！」

根岸：絶対無理！ （ティーンモデルたちと干支が）４回りくらい違うから！

石本：リアコは“リア”とコ“にわかれます。

根岸：リアル？

石本：そうです！ リアルな……？

ここでティーンモデルたちは両手でハートマークをつくり、根岸会長にヒントを出しました。

根岸：え、キュンキュン？

石本：キュンキュンすることを？

根岸：恋？

石本：素晴らしい！ その通りです。リアルに恋をしている、という意味です。

根岸会長が正答し、２問目へ。

お題は「このクラブの選手たちのプレーは、いつ見てもメロくて、尊い。DD！」。赤字部分が問題です。

「メロ」は、野々村チェアマンが「メロメロ」とすんなり正答しました。「尊い」は小野さんが指名されましたが、完全解答には至らず。正解は「最上級の褒め言葉（崇高な気持ち）」。さて、今回のクイズで最難関とされる「DD！」は永島社長に託されました。

永島社長が「ドキュンドキュン!?」と擬音で答えると、ティーンモデルたちは拍手しながら「新しい！」と笑いました。永島社長は「ドキドキでもないんでしょう……」と頭をフル回転させましたが、残念ながら時間切れ。

「DD！＝誰でも大好き！」と正解が発表されると、「そんなの、わかるわけないでしょ！」と野々村チェアマン。この抗議には会場がドッと沸きました。

若者との交流に「勉強になりました」と野々村チェアマン。根岸会長は「若返った感じがする」と語りました。こうして明治安田Ｊリーグ百年構想リーグキックオフイベントは大盛況で幕を閉じました。明治安田は、「老若男女の笑顔に溢れ、地域が盛り上がる特別大会」づくりに向け、さまざまな企画を用意していると公言しています。

（文・写真／大木雄貴、写真提供／明治安田Ｊリーグ百年構想リーグキックオフイベント事務局）