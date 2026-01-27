第17回「特別大会で“Ｊ活”推進！～明治安田Ｊリーグ百年構想リーグキックオフイベント～」

「ひとに健康を、まちに元気を。」をコンセプトに、社会貢献活動を展開している明治安田生命保険相互会社（以下、明治安田）とのタイアップ企画です。

明治安田Ｊリーグ百年構想リーグキックオフイベント～「明治安田のＪ活」はじめます～が19日、都内・明治安田ホールで行なわれました。イベントはセットチェンジをはさみ、前半と後半に分かれていました。今回は主に前半の部についてお伝えします。

ユニークなレギュレーション

これまで春秋制だったＪリーグは今季（2026年）から、秋春制に移行します。それにともない、空白となる２月から６月までの期間を利用し、１回限りの特別大会となる「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」が開催されます（２月６日から順次開幕）。

特別仕様の大会は、J1（20クラブ）とJ2・J3混合（40クラブ）の２リーグ編成です。各リーグが「地域リーグラウンド」を東西に分かれて対戦します。「地域リーグラウンド」後、東西の垣根を超えての「プレーオフラウンド」で最終順位を決定します。

通常のリーグ戦との大きな違いは、地域リーグラウンドでの勝ち点算出方法です。90分で勝利すれば勝ち点３、負ければ０。これはリーグ戦と同じですが、90分で決着がつかない場合は、PK戦が実施されます。PKによる勝利は勝ち点２。PKで敗れても勝ち点１を獲得できます。ユニークなレギュレーションで、通常のリーグ戦と差別化を図っています。

明治安田は百年構想リーグ期間中、「明治安田のＪ活」を展開します。「明治安田のＪ活」のＪとはＪリーグ、女性（JOSEI）、若年層（JAKUNENNSOU）の３つに由来します。各クラブは大会期間中、「明治安田のＪ活デー」を設け、「Ｊ活」を推進します。（各クラブのＪ活デー実施日はこちらを参照）。主な企画は次の３つです。

①オリジナルベースボールシャツの配布。

スタジアム内の明治安田のブースエリアにて、全60クラブオリジナルデザインのシャツを配布キャンペーンを実施します。各クラブ1000枚ずつ、ブース稼働時にアンケートに答えたのち、抽選となります。

②明治安田とクラブが連携したイベント開催

「レディース向けイベント」「スイーツ提供エリア設置」「親子招待イベント」のうち、いずれかのイベントを各クラブがＪ活デーに実施します。

③人気ティーンモデル（雑誌：ニコラ、ニコ☆プチのモデル）等身大フォトパネル設置

オリジナルベースボールシャツを着用したティーンモデルのパネルが、明治安田ブースに設置されます。

ティーンモデルとコラボ

中村篤志取締役 代表執行役副社長は「明治安田のＪ活」の内容が、なぜ女性向けなのかについて説明しました。

「Ｊリーグのスタジアム観戦者の女性の比率は約34％。さらにそのうち、20代までの割合は24％です。若い女性の割合が少ないのは明治安田のお客様の層と同じです。明治安田もＪリーグも、この特別大会を機に女性を中心としたファンを獲得したい。そのために“Ｊ活”を展開します」

キックオフイベントでは、ベースボールシャツを着用したティーンモデル６名による即席ファッションショーが行われました。ニコラモデル・崎浜梨瑚さんは「すごく可愛くて、私も欲しいなと思いました。これを着たら“絶対映える”と思います」とコメント。イベントMC・石本沙織アナウンサーは「（ボタンによる）前開きのシャツは女性にとって嬉しいポイント」と語りました。

明治安田がＪリーグのタイトルパートナーとなった2015年に、企画部の女性社員を中心として「Ｊリーグ女子倶楽部（通称：JJ俱楽部）」が誕生しました。キックオフイベントでは、鹿島アントラーズのユニホームを着た成田支社JJ俱楽部リーダー・髙栁裕衣さん、松本山雅FCのユニホームを着た松本支社Kizuna運動代表リーダー・矢口嘉美さんが登壇しました。

まずは髙栁さん。

「アントラーズが大好きで明治安田に入社しました！ 成田支社では、より多くの女性にスタジアムへ足を運んでいただけるようにアントラーズと協力してスイーツをメインとしたグルメイベントを企画しています。スタジアム内特設コーナーにて、アントラーズと茨城県内のお店がコラボした当日限定スイーツや、現役選手おすすめスイーツを販売予定です。Ｊ活実施デーでは、スイーツの割引券を配布します。アントラーズのマスコットキャラクターとOB選手も登場し、大盛況間違いないしです。ぜひご期待ください」

続いて、矢口さん。

「松本支社も山雅FCと組んでイベントを企画しています。キッチンカーによるクレープなどのスイーツ販売。さらに女の子を対象にしたサッカー教室など、お子様と楽しめるイベントを企画しています。女性限定で現役選手とのハイタッチイベントやハンドマッサージ体験など、体を動かしたり癒したりできるものも計画中です。当日は私も友人を誘っていち早くイベントに参加します」

また、Jリーグのトップパートナーであるイオンリテール株式会社が「イオン賞」という名の観戦ペアチケット（1400組・2800名）を抽選でプレゼント。明治安田は「明治安田賞」としてベースボールシャツを約１万名に、さらに「Wチャンス賞」としてニコラとニコ☆プチモデルが同シャツを着用したアクリルスタンドを抽選で約２万名にプレゼントします。応募案内は、イオンリテール全店舗にて掲載、ならびに明治安田各支社のマイリンクコーディネーター（営業担当者）が１月27日より開始します。

明治安田は、このようなさまざまな仕掛けで、百年構想リーグと地域を盛り上げていきたい、と意気込みを新たにしています。

（文・写真／大木雄貴、写真提供／明治安田Ｊリーグ百年構想リーグキックオフイベント事務局）