TOP> 記事一覧> 前回王者の横浜、夏制覇の沖縄尚学ら32校出場決定 帝京、16年ぶりのセンバツ切符　～第98回選抜高校野球大会～

2026.01.30
スポーツコミュニケーションズ
野球
　30日、第98回選抜高校野球大会の選考委員会が毎日新聞大阪本社で行なわれ、出場32校が決まった。昨年の春夏王者（春・横浜＝神奈川、夏・沖縄尚学＝沖縄）が順当に選出。横浜は史上４校目の大会連覇、沖縄尚学は史上５校目の夏春連覇を目指す。秋の都大会を制した春夏計３回優勝の帝京（東京）は16年ぶりの出場が決まった。21世紀枠には長崎西（長崎）と高知農（高知）が選ばれた。組み合わせ抽選会は３月６日。大会は同19日から13日間（準々決勝、準決勝翌日の休養日を含む）、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開催する。

 

◆第98回選抜高校野球大会出場校

 

◎21世紀枠

長崎西（長崎・75年ぶり２回目）

高知農（高知・初）

 

◎北海道

北照（13年ぶり６回目）

 

◎東北

八戸学院光星（青森・２年ぶり12回目）

花巻東（岩手・２年連続６回目）

東北（宮城・３年ぶり21回目）

 

◎関東

佐野日大（栃木・12年ぶり５回目）

花咲徳栄（埼玉・６年ぶり６回目）

山梨学院（山梨・５年連続９回目）

専大松戸（千葉・３年ぶり３回目）

帝京（東京・16年ぶり15度目）

横浜（神奈川・２年連続18回目）

 

◎北信越

帝京長岡（新潟・初）

日本文理（新潟・12年ぶり６回目）

 

◎東海

中京大学（愛知・５年ぶり33回目）

大垣日大（岐阜・２年連続７回目）

三重（三重・８年ぶり６回目）

至学館（愛知・８年ぶり14回目）

 

◎近畿

近江（滋賀・２年ぶり８回目）

滋賀学園（滋賀・２年連続４回目）

智辯学園（奈良・５年ぶり15回目）

大阪桐蔭（大阪・２年ぶり16回目）

神戸学園（兵庫・５年ぶり６回目）

東洋大姫路（兵庫・２年連続10回目）

 

◎中国

崇徳（広島・33年ぶり４回目）

高川学園（山口・42年ぶり２回目）

 

◎四国

英明（香川・３年ぶり４回目）

阿南光（徳島・２年ぶり３回目）

 

◎九州

九州国際大付（福岡・４年ぶり４回目）

長崎日大（長崎・３年ぶり５回目）

熊本工（熊本・９年ぶり22回目）

神村学園（鹿児島・２年ぶり７回目）

沖縄尚学（沖縄・２年連続９回目）

