TOP> 記事一覧> 春夏通じ初めてDH制を採用、連覇目指す横浜の初戦は神村学園　～第98回選抜高校野球大会～

春夏通じ初めてDH制を採用、連覇目指す横浜の初戦は神村学園　～第98回選抜高校野球大会～

2026.03.06
スポーツコミュニケーションズ
野球
　第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、毎日新聞大阪本社で行なわれ、出場する全32校の対戦カードが決定した。連覇を目指す横浜（神奈川）は、２日目に神村学園（鹿児島）と対決。昨夏選手権優勝の沖縄尚学（沖縄）は、開幕試合で帝京（東京）とぶつかる。選手宣誓は、北照（北海道）の手代森煌斗主将に決まった。春夏通じて初めて指名打者（DH）制が採用される今大会、どんなドラマが繰り広げられるのか。

 

　初戦の対戦カードは以下の通り。

 

＜第１日＞

帝京（東京）－沖縄尚学（沖縄）

阿南光（徳島）－中京大中京（愛知）

八戸学院光星（青森）－崇徳（広島）

 

＜第２日＞

滋賀学園（滋賀）－長崎西（長崎）

横浜（神奈川）－神村学園（鹿児島）

花巻東（岩手）－智弁学園（奈良）

 

＜第３日＞

東洋大姫路（兵庫）―花咲徳栄（埼玉）

高知農（高知）―日本文理（新潟）

北照（北海道）―専大松戸（千葉）

 

＜第４日＞

神戸国際大付（兵庫）－九州国際大付（福岡）

近江（滋賀）－大垣日大（岐阜）

山梨学院（山梨）－長崎日大（長崎）

 

＜第５日＞

東北（宮城）－帝京長岡（新潟）

高川学園（山口）－英明（香川）

三重（三重）－佐野日大（栃木）

 

＜第６日＞

熊本工（熊本）－大阪桐蔭（大阪）

