藤澤和心（日本体育大学女子サッカー部／愛媛県松山市出身）第１回「献身的な左のチャンスメーカー」

パスが来なくともオーバーラップを繰り返し、ボールを奪われれば全力で帰陣する。サッカーのサイドバックは豊富な運動量と献身性が求められる。愛媛県松山市出身の藤澤和心（ふじさわ・なごみ）は、そのポジションで大学女子サッカーの名門・日本体育大学でレギュラーを張っている。左足から放たれる正確なクロスと、上下動を繰り返せるスタミナが持ち味だ。

2025年12月から26年１月にかけて行なわれた第34回全日本大学女子サッカー選手権大会（インカレ）でも、藤澤は左サイドバックとして全５試合にフル出場した。

１月６日、東京・味の素フィールド西が丘での決勝は、山梨学院大学に２－３で惜敗した。日体大は連覇を果たせなかったものの、藤澤は左サイドハーフの篠田帆花（４年）との好連係で質の高いクロスを上げ、再三チャンスをつくった。セットプレー時にはキッカーを務め、準々決勝ではFKで先制点を挙げた。また３年生ながら副キャプテンを務め、キャプテンのDF朝倉加奈子（４年）を陰ながらサポートした。

藤澤は２年時に左サイドバックのレギュラーに定着し、インカレ制覇に貢献した。２年連続決勝進出も立派な成果だが、彼女はそれに満足していない。

「結果として負けてしまったので率直に悔しい。決勝で自分が何かできていたかと言われると、そうではない。チームとしても個人としても、球際の部分でもっと強度を上げるべきだったかもしれない。試合を通して、自分がもっとチャンスをつくりたかった」

この４月に大学４年生となる。卒業後の27年には日本女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」の日テレ・東京ヴェルディベレーザ入りが内定している。インカレ決勝から２週間足らずでベレーザの練習に参加。昨年10月10付けで特別指定選手として登録されているため、ポジション争いに勝てば、今季（25-26シーズン）中のWEリーグデビューも可能だ。

「チームに欠かせない存在」

日体大の嶋田千秋監督の藤澤評――。

「長所はクロスの精度と、オーバーラップの回数を重ねられること。そこを評価されてベレーザにも呼んでいただいたと思う。彼女がその良さを存分に発揮される試合ほど、ウチのチームは点が取れるんです」

チームメイトにも話を聞いた。１学年上の先輩で、WEリーグのサンフレッチェ広島レジーナ入りが内定しているセンターバックの朝倉は、こう語る。

「今年の日体大はサイドが攻撃的で相手の脅威になっていた。特に和心と篠田の左サイドはコンビネーションのレベルが高い。いつも“すごいな”と思いながら、後ろから見ています。和心のクロスにFW北沢（明未＝４年）が合わせるシーンが、なでしこリーグでも目立っていた。FKを直接決めることもありましたし、チームに欠かせない存在です」

日体大女子サッカー部を内包するクラブチームである日体SMG横浜は、アマチュア女子サッカー最高峰の「なでしこリーグ」に参戦している。25年シーズンは12チーム11位と苦しみ、総得点27にとどまった。そのうちのほぼ半数にあたる13得点に藤澤は絡んでいる。左足から繰り出す正確なキックがチームの武器となっている証左である。

藤澤自身、キック精度には自信を持っている。加えて、スタミナ面も。「自分の強みは運動量とクロス。周りからは性格が『真面目だ』と言われます。守備の場面でサボらないからかもしれません」。サイドバックに限らず、ピッチ上の汗かき役はチームに不可欠な存在だ。勤勉で努力を惜しまないのも彼女のストロングポイントと言っていいだろう。

日体大からベレーザへ。女子サッカーの名門へとステップアップを続ける藤澤がサッカーを始めたのは小学１年生の時。２学年上の兄の影響だった。

（第２回につづく）

＜藤澤和心（ふじさわ・なごみ）プロフィール＞

2005年３月３日、愛媛県松山市出身。帝人サッカースクール－愛媛FCレディースMIKAN U15－愛媛FCレディースMIKAN U18－日体大SMG横浜（日本体育大学）。２歳上の兄の影響で小学生１年時にサッカーを始める。中学進学時に愛媛FCレディースの下部組織である愛媛FCレディースMIKANに入団。高校２年時に愛媛FCレディースの下部組織選手登録で、なでしこリーグに13試合出場。翌シーズンは20試合で２得点を挙げた。23年、日本体育大学に進学。１年時から出場機会を得て、２年時より左サイドバックのレギュラーとして定着した。豊富な運動量と左足のキック精度を武器に活躍し、全日本大学女子サッカー選手権大会の優勝に貢献した。大学３年時には日テレ・東京ヴェルディベレーザの「2025-2026年JFA・WEリーグ特別指定選手」として認定された。また同クラブへは、大学卒業後の入団が内定している。身長161cm。左利き。

（文・写真／杉浦泰介）