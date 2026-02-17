【冬季五輪メモリー】支え合い、助け合う“りくりゅう”

２年の時を経て、メダルの色がひとつよくなった。

さる１月29日、スポーツ仲裁裁判所（CAS）はロシアのフィギュアスケート選手カミラ・ワリエワに2021年12月25日から４年間の資格停止と同日以降に出場した大会の失格処分を科した。

これを受け、国際スケート連盟（ISU）は、22年北京冬季五輪フィギュアスケート団体戦の順位を決定した。

１位・米国65点

２位・日本63点

３位・ロシア五輪委員会（ROC）54点

４位・カナダ53点

５位・中国50点

暫定２位の米国が１位に、同３位の日本が２位に繰り上がった。ROCはワリエワの個人成績が取り消されたが、それでも３位に踏みとどまった。

事の発端はワリエワが出場した21年12月のロシア選手権。ロシア反ドーピング機関（RUSADA）は彼女の検体を採取し、ストックホルムの検査機関に移送した。

RUSADAに「陽性」との報告が上がったのは、団体戦翌日の２月６日。これによりメダル授与式は取り止めになった。

２年も待たされた末の銀メダル。ペアで出場した木原龍一は「２年も前のこと。今は目の前にある自分たちのことに集中したい」と淡々と語った。

五輪でフィギュアスケートの団体戦が行わるようになったのは、14年ソチ大会からだ。

団体戦に出場するためには、個人４種目（男女シングル、ペア、アイスダンス）のうち３種目で五輪出場権を獲得していなければならない。

14年ソチ大会は羽生結弦（男子シングル）を擁しながら５位。18年平昌大会も５位。日本チームがメダルなしに終わったのは、ペアが振るわなかったからだ。

北京で繰り上げながらも銀メダルが獲れたのは、三浦璃来と木原の“りくりゅう”の活躍があったからに他ならない。

２月４日、首都体育館。ショートプログラム（SP）は４位。19年夏からペアを組んでいる２人は、冒頭でツイストリフトを決めると、３回転ジャンプ、スロージャンプなどを次々と成功させ、７ポイントを獲得した。

スピンでは、ややズレが生じたが、しっかりと修正し、息の合ったところを見せた。

フィニッシュで三浦が両手でガッツポーズをつくり、リンクを飛び跳ねたのは、手ごたえの裏返しだった。

圧巻だったのは７日のフリーだ。序盤に華麗なリフト技を披露するとスタンドがどっと沸いた。スロー３回転ルッツを成功させると三浦には笑顔が見られた。続くスロー３回転ループも成功。ほぼノーミスの演技で２位につけ、９ポイントを獲得した。

りくりゅうペアは30センチの身長差（木原が175センチ、三浦が145センチ）に加え、９歳の年齢差（木原が31歳、三浦が22歳）がある。身長も年齢も違う２人が助け合い、支え合う姿に観る者は心を奪われる。

ペアをリードするのは年長の木原だ。北京後のグランプリファイナル（イタリア・トリノ）では演技前、「緊張している」と不安がる三浦に、木原が「今季のゴールではないから、別に失敗していいんだよ」とやさしく諭す場面があった。

ペアとしての円熟期を迎えるのは、これからだ。

