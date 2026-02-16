りくりゅう、フリー世界歴代最高得点で金！　～フィギュアスケート個人戦・ペア～

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペア・フリースケーティング（フリー）が16日（日本時間17日未明）に行なわれた。 “りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組（木下グループ）はショートプログラム（SP）で73.11点の５位だったが、フリーでは世界歴代最高得点を更新する158.13点で１位。SPとフリーの合計を231.24点とし、日本人ペア史上初となる五輪個人戦での金メダルを獲得した。銀メダルはアナスタシア・メテルキナ／ルカ・ベルラワ組（ジョージア）が、銅メダルはミネルヴァ・ファビアン・ハーゼ／ニキータ・ボロディン組（ドイツ）が手にした。

15日（日本時間16日未明）のSP、りくりゅうはリフトで呼吸が合わず、痛恨のミス。得点源であるリフト技の評価はレベル４がマックスのうち、レベル２。SPの合計は今季ワーストの73.11点だった。

リフトのミスが生じた時、木原は背中と左腕で三浦を支え、彼女を落とさなかった。三浦は慌てて降りようとしなかったため、大きなケガに繋がる落下を避けた。そういったこともあってりくりゅうは、SP首位のハーゼ／ボロディン組（ドイツ）を6.9点差、２位のメテルキナ／ベルラワ組（ジョージア）を2.34点差、ペレイラ／ミチャード組（ジョージア）を1.49差で追える位置につけた。

最終グループの１つ前の第３グループ（全体16組中12番滑走）での登場となったりくりゅう。フリーでは、三浦はピンクとグレーにラメ入り、木原は黒とグレーの衣装で映画「グラディエーター」を演じた。

りくりゅうは冒頭の３回転ツイストリフト、３回転トーループ＋ダブルアクセル（２回転半）＋ダブルアクセル（同）、グループ５アクセルラッソーリフトを丁寧に成功させた。スロー３回転ルッツ、サイドバイサイドの３回転サルコーの着氷は見事だった。グループ５リバースラッソーリフトはスピード感を保ったまま披露。最後のジャンプとなるスロー３回転ループは安定感があった。コレオシークエンスでは、三浦は笑顔を見せた。

木原が三浦を掲げフィニッシュポーズ。ノーミスの演技を披露したふたりは抱き合った。三浦が涙を流す木原の頭を撫でるシーンも見られた。

ふたりはキスアンドクライで手を取り得点発表を待つ。フリーでの世界歴代最高得点となる158.13点を記録し、暫定トップに立った。

最終グループのメテルキナ／ベルラワ組（ジョージア）はフリー146.75点、合計221.75点。ハーゼ／ニキータ・ボロディン組（ドイツ）フリー139.08点、合計219.09点。

この結果、りくりゅうがSPから6.9点差を逆転し、表彰台の真ん中に立った。日本人ペア史上初となる個人戦でのメダルの色は、金色となった。

（文／大木雄貴）